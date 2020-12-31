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    中國國藥疫苗宣稱保護力79％ 專家：資訊比俄羅斯還少

    中國國藥集團宣稱旗下疫苗保護力達79％，國外科學家則批評疫苗數據不夠透明。（路透）

    中國國藥集團宣稱旗下疫苗保護力達79％，國外科學家則批評疫苗數據不夠透明。（路透）

    2020/12/31 20:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府於昨（30）日晚間批准中國國藥集團研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗上市。國藥集團聲稱疫苗保護力達79.34％，國外科學家則批評國藥集團公布的數據不夠透明。

    根據中媒報導，中國國家藥品監督管理局副局長陳時飛指出，國藥集團疫苗接種後安全性良好，保護力達到世衛組織及國家藥監局標準要求，符合附條件上市標準要求。

    中國國家衛生健康委員會副主任曾益新稱，目前中國已累計接種已經超過300萬劑中國疫苗，輕度不良反應案例不到0.1％，嚴重過敏等症狀案例約0.0002％，並稱中國疫苗絕對不會為了與外國疫苗爭第一而「搶跑」。

    但據《紐約時報》報導，科學家們表示，中國國藥集團公布的數據的確令人鼓舞，但缺乏其他數據證明，因為國藥集團沒有透露受試者的規模，也沒有告知任何可能導致的嚴重副作用。

    澳洲墨爾本梅鐸兒童研究所（Murdoch Children’s Research Institute）的兒科醫生穆赫蘭（Kim Mulholland）說，「關於俄羅斯的疫苗，我們至少被告知了受試者數量，以及他們的疫苗為什麼有效的基礎證據，但中國公司提供的資訊比俄羅斯的還少。」

    《路透》報導，香港大學生物醫學學院教授金東雁也表示，中國政府的核可也許會提高國藥疫苗的可信度，但如果國藥疫苗想在全球市場上佔有一席之地，則需要公佈更多的數據，尤其是在先進國家。

    本月12日，秘魯一名志願受試者在接種國藥疫苗後引發了「格林-巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，GBS）而導致一條手臂癱瘓，秘魯政府因此中斷了疫苗試驗。

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