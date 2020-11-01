美國大選全球矚目 專家：過去對中國太鬆懈是美國社會共識

今年美國大選，尋求連任的總統川普（右）及民主黨推出參選的前副總統拜登（左）。（本報合成）

2020/11/01 23:37

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國大選倒數兩天，全球關注選舉結果。美國專家坦言，外交政策長期以來並非美國選民心中的重點，不過川普政府的確中國與貿易議題更受矚目，華為和5G技術議題也引起迴響，且在美國社會似已出現某種共識，即「我們過去對中國太鬆懈了」。

美國外交政策影響全球，也使得國內選舉在全世界範圍內格外受到矚目。美國前駐委內瑞拉大使夏皮羅（Charles Shapiro）在一場簡報中坦言，外交政策實際上長期不是美國競選活動的主軸，美國選民相當「以美國為中心」，是場國內選舉、且重點在於候選人本身。

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夏皮羅指出，關於外交議題的例外是移民團體關心美國與其原籍國之間的關係；例如印度裔美國人非常關心美印關係，希臘裔美國人、土耳其裔美國人也是如此，因此有些族群團體重視外交政策，但「只佔總投票人數的一小部分」。

美中貿易戰影響全世界經濟趨勢，川普政府和拜登陣營對中國的態度，也是外界關心重點。

對此，喬治亞州公廣電台資深主持人貝文頓（Rickey Bevington）說，雖然她無法代表拜登陣營發言，但可以確定的事是，拜登若當選將設法在對中政策上區別自身與川普政權的作法，拜登也已公開保證，「將對那些對美國強硬的國家強硬」。

夏皮羅並指出，川普政府增加了美國社會對中國和貿易的關注，且點出中國利用與美國的貿易關係獲益，某程度上來說，民主黨也因此在這議題上醞釀相應政策，可說是共和黨使民主黨在與中國打交道的議題上，偏向了保守派。

夏皮羅認為，拜登陣營若執政，將不會持續「貿易戰」烽火；他希望，相較於關稅作法，美國在對中貿易議題上，應能採取更細緻的打交道方法。

貝文頓另外補充說，與中國相關的議題的確引起迴響，例如華為和5G技術等，美國社會似已達成共識，不只是共和黨鐵票或是主流民主黨人，在中國議題上，美國人認為不論在政治或經濟上，「我們過去對中國太鬆懈了，美國需要更加堅強！」

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