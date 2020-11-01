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    泰國法政大學生抵制泰王畢業典禮 呼籲國內民主要求

    泰國法政大學生拒絕出席泰王主持的畢業典禮，反而選擇和流亡人士宋沙克的看板合照。（歐新社）

    泰國法政大學生拒絕出席泰王主持的畢業典禮，反而選擇和流亡人士宋沙克的看板合照。（歐新社）

    2020/11/01 22:02

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國法政大學生前日（10月30日）拒絕參加為期2天的畢業典禮，法政大學的學位授予儀式由泰王瓦吉拉隆功主持，有畢業生對專制政權不滿、要求王室改革，抵制參加自己的畢典，當天並在學校抗議表達民主訴求。

    綜合外媒報導，法政大學部分畢業生拒絕出席泰王主持的畢業典禮，選擇在校園另和泰國歷史學者宋沙克（Somsak Jeamteerasakul）的活動看板合照紀念，以表達抗議。宋沙克曾在法政大學擔任教職，因批評王室侵害民主的言論而被迫流亡海外，是泰國著名知識份子。

    一名法政大學生表示，他所以選擇和宋沙克的看板合照，是出自於對他的敬重，認為宋沙克不應該因為批評君主制的勇敢言論而被迫流亡海外。

    泰王每年出席法政大學畢業典禮，親自將畢業證書授予學生，今年因泰國境內的反對聲浪，軍方已在畢典期間入駐法政大學，以維護泰王安全。

    《曼谷郵報》引述當地媒體，今年9600位畢業生中只有一半的人出席彩排儀式，而去年只有10%的學生未出席該活動。許多學生仍因家庭壓力參加畢業典禮，《路透》報導，一位24歲的學生表示，若非他的母親的要求，他並不想來參加這個儀式。

    泰王瓦吉拉隆功昨日離開法政大學時向民眾揮手示意。（美聯社）

    泰王瓦吉拉隆功昨日離開法政大學時向民眾揮手示意。（美聯社）

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