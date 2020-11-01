因應中國威脅 英國情報單位將大舉招募華語人才

有英媒透露，英國的情報機構計畫大舉招募會說華語的人加入，以因應中國日益猖狂的間諜與滲透行動。圖為英國情報機構之一的政府通信總部（見圖）。（歐新社）

2020/11/01 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕有英媒透露，為因應中國日益猖狂的間諜與滲透行動，英國的情報機構近期計畫大舉招募會說華語的人加入，預計這批新加入的幹員會成為情報機構的重點人員。

根據英國地方性小報《標準晚報》（Evening Standard）報導，面對中國日益嚴峻的威脅，英國情報機構英國安全局（軍情五處，MI5）、秘密情報局（軍情六處、MI6）以及政府通信總部（GCHQ）近期大舉招募會說華語的人才加入，希望將他們訓練成「核心情報人員」，用以解讀情資並提供更清晰的分析。

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報導指出，由於中國已發展大規模的間諜部隊，專注於竊取各國的商業機密、知識產權以及其他的政治干預工作，然而英國的情報機構選擇不與之比拚規模，轉而透過情報技術革新、以更複雜的滲透技巧來與中國抗衡，並加強與美加紐澳等「五眼同盟」、歐洲及其他國際夥伴合作。

MI5首長麥卡勒姆（Ken McCallum）近期曾表示，在2020年代，MI5乃至英國政府最嚴峻的挑戰之一，是來自俄羅斯、中國以及伊朗等國家對國家安全的威脅與滲透能力不斷升級，而恐怖主義的威脅仍持續存在；他也強調，在世界這場「首屆全球武漢肺炎疫苗研發大賽」上，MI5會致力保護英國大學與藥廠合作研發的武漢肺炎疫苗機密，以防受到「敵對勢力」的攻擊。

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