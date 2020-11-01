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    美國總統大選》提前投票超踴躍！ 14州已有超過半數選民投完票

    目前已有超過逾9000萬選民提前投票。圖為奧克拉荷馬州提前投票人潮。（美聯社）

    目前已有超過逾9000萬選民提前投票。圖為奧克拉荷馬州提前投票人潮。（美聯社）

    2020/11/01 07:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在11月3日登場，而目前已有超過逾9000萬選民提前投票，約為2016年大選總數的65%，更已有14個州超越半數登記選民已投票。

    由於擔心投票日當天過於擁擠，以及害怕暴露在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的風險之中，大量美國選民已透過郵寄投票或親自前往投票所提早投票。

    據佛羅里達大學「美國選舉計畫」（United States Elections Project）統計，目前加州、德州提前投票選民人數皆已超過950萬，加州為976萬，德州為966萬，而佛州則為829萬，上述三州為此次提前投票人數的前三名。截自目前為止，德州和夏威夷州提前投票票數已超越2016年前整體投票數。

    《CNN》報導，目前已有35個州及華盛頓特區的提前投票數超越2016年前整體投票數的一半，其中包括不少搖擺州，包括德州、喬治亞州、北卡羅來納州、內華達州、佛州、亞利桑那州、科羅拉多州、威斯康辛州、緬因州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州及內布拉斯加州。

    報導指出，目前共和黨在佛州、北卡羅來納州、內華達州、愛荷華州在內的幾個州之中，已經開始縮小與民主黨之間的差距。

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