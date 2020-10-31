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    泰國社運領袖保釋又被便衣警察扣留 警民爆發衝突

    泰國警方欲將被保釋的社運領袖扣留在警局，引發衝突。其中帕努蓬移送警局後昏迷送醫。（路透）

    泰國警方欲將被保釋的社運領袖扣留在警局，引發衝突。其中帕努蓬移送警局後昏迷送醫。（路透）

    2020/11/01 00:14

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國4位社運領袖昨日（30日）晚間即將保釋出獄，泰國便衣警察提前將其中3位由監獄轉送曼谷警局，欲以它案再度扣留。由於移送人員未穿制服，社運領袖認為轉送非法而拒絕，雙方爆發衝突，移送車輛玻璃一度被來援的民眾騎摩托車打破。其中1名社運領袖帕努蓬（Panupong Jadnok）送警局後昏迷送醫，巴利（Parit Chiwarak）輕傷、帕努沙雅（Panusaya Sithijirawattanakul）虛弱脫水，2人皆住院觀察。

    綜合外媒報導，30日晚間8點，4名社運領袖之一的帕提瓦（Patiwat Saraiyaem）首先從監獄走出，他並向前來迎接他的民眾表示，其他3人已經被便服人士帶走，而獄方毫無作為。稍後民眾得知帶走他們的是便衣警察。

    便衣警察稱他們有來自烏汶府、大城府、暖武里府等地政府的逮捕令，但社運團體的律師稱這些逮捕令早已失效。當律師仍在和獄中警察交涉時，3位社運領袖已被便衣警察秘密帶走。

    巴利聲稱，由於警察未著制服，他和帕努蓬便拒絕合作，但他們兩個後來脖子被拖著，送到一輛廂型車上。廂型車隨即在一處十字路口停下來，幾名騎摩托車的支持者經過，巴利向他們喊話遭到非法劫持，支持者試圖和廂型車人員交談但徒勞無功，才打破車窗幫助他們。

    昨日晚間約9點半，巴利、帕努蓬和帕努沙雅相繼被送到曼谷一間警察局，民眾得知後到警局外包圍聲援。晚上約10點，昏迷的帕努蓬被救護車從警局立即送往醫院。

    巴利和帕努沙雅今天凌晨才從警局前往醫院，巴利四肢被玻璃清微割傷，帕努沙雅脫水身體虛弱，醫師表示3位社運領袖皆需2到3日休養才能恢復。泰國警方今天早上仍想將他們再度拘捕，但被法院拒絕。法院認為相關調查已完成，警方可以繼續處理，且3人在醫院沒有離境可能。

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