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    國軍聯合婚禮首出現同性新人 《路透》記者：亞洲里程碑

    我國各軍種聯合婚禮在30日「異地同日」舉行，首次有同性軍人參加活動，消息受到國際媒體關注；對此，《路透》資深記者盛讚，這是亞洲在「LGBTQ+」人權的一大進步，「台灣值得為此驕傲」。（圖擷取自Twitter）

    我國各軍種聯合婚禮在30日「異地同日」舉行，首次有同性軍人參加活動，消息受到國際媒體關注；對此，《路透》資深記者盛讚，這是亞洲在「LGBTQ+」人權的一大進步，「台灣值得為此驕傲」。（圖擷取自Twitter）

    2020/10/31 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕我國各軍種聯合婚禮在30日「異地同日」舉行，首次有同性軍人參加活動，消息受到國際媒體關注；對此，《路透》資深記者盛讚，這是亞洲在「LGBTQ+」人權的一座里程碑，「台灣值得為此驕傲」。

    陸、海、空軍聯合婚禮30日共有188對新人，今年國軍打破昔日傳統，首度有2對同婚伴侶參加，4人皆幸福齊喊：「在愛的面前，永遠忠誠！」

    針對台灣同性軍人參加聯合婚禮的消息，《路透》駐台記者Yimou Lee在30日發推文表示，「台灣陸軍司令在一次軍事婚禮上祝賀新婚夫婦時，王翊少將哭了出來。今天標誌亞洲LGBTQ+人權的另一個里程碑，台灣完全有理由感到自豪」。

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