國軍聯合婚禮首出現同性新人 《路透》記者：亞洲里程碑

2020/10/31 22:21

〔即時新聞/綜合報導〕我國各軍種聯合婚禮在30日「異地同日」舉行,首次有同性軍人參加活動,消息受到國際媒體關注;對此,《路透》資深記者盛讚,這是亞洲在「LGBTQ+」人權的一座里程碑,「台灣值得為此驕傲」。

陸、海、空軍聯合婚禮30日共有188對新人,今年國軍打破昔日傳統,首度有2對同婚伴侶參加,4人皆幸福齊喊:「在愛的面前,永遠忠誠!」

請繼續往下閱讀...

針對台灣同性軍人參加聯合婚禮的消息,《路透》駐台記者Yimou Lee在30日發推文表示,「台灣陸軍司令在一次軍事婚禮上祝賀新婚夫婦時,王翊少將哭了出來。今天標誌亞洲LGBTQ+人權的另一個里程碑,台灣完全有理由感到自豪」。

Major Wang Wi broke down in tears when #Taiwan Army Commander congratulated the newly-wed at a military wedding. Today marks another milestone for LGBTQ+ rights in Asia and Taiwan has every reason to be proud. Great pix by @annwphoto pic.twitter.com/LaeOLGPzgh