PO辣照遭吊銷執照！ 正妹女醫進軍色情界首月就發大財

緬甸正妹女醫師南枚珊（Nang Mwe San，音譯）同時也是一名模特兒，她去年因為時常在臉書上PO出性感火辣的照片，牴觸緬甸保守社會風氣，而遭到緬甸醫學委員會吊銷醫師執照。（擷取自Nang Mwe San臉書）

2020/10/31 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸正妹女醫師南枚珊（Nang Mwe San，音譯）同時也是一名模特兒，她去年因為時常在臉書上PO出性感火辣的照片，牴觸緬甸保守社會風氣，而遭到緬甸醫學委員會吊銷醫師執照。近日，她宣布進軍色情界，成為成人視訊主播，並在第一個月就賺進超過5萬美元（約新台幣150萬以上）。

根據《仰光椰子網》報導，南枚珊從小就成績優異，最後考上了醫學系就讀，20歲時已經成為醫生，並開始工作，報導提到，緬甸公立醫院醫師每月收入約200美元（約新台幣5700元），不過南枚珊在私立醫院，收入因此還要更高一些。然而，當醫生並不是南枚珊最大的夢想，她開始在社群媒體PO出性感的泳裝、內衣照片，目前並擁有超過200萬粉絲追蹤，不過她卻因此遭吊銷執照。

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今年9月21日，南枚珊在色情網站註冊帳號，而她在一個月內就賺了超過5萬美元。南枚珊說，她的工作內容並只要每天發布玩情趣玩具的成人影片，就可以向每位追隨者收取每個月25美元（約新台幣715元）的訂閱費用，她也笑稱：「在這裡，我的收入比先前所有工作都還要多。」目前南枚珊也考慮將發展領域擴張到YouTube和Snapchat premium等平台中。

綜合外媒報導，南枚珊過去時常在社群網站PO出穿著性感火辣衣服的照片，想要效法美國名媛坎達爾．珍娜（Kendall Jenner）的風格，同時偶爾也會PO出一些穿著緬甸傳統服飾的照片。不過對於民風保守的緬甸來說，南枚珊的行為無疑已觸碰底線。緬甸醫學委員會（Myanmar Medical Council）去年發給南枚珊一封信，表示將吊銷她的醫師執照，原因是她的穿衣風格「違反緬甸文化和傳統」。

對此，南枚珊立刻提出抗議，表示她已經擔任5年的醫師，醫學倫理對穿著並沒有特殊限制，而且自己也不會在看診時那樣子穿。她認為醫學委員會不該干預醫師下班後的個人自由，並打算對這個處分提出上訴，不過最後該案卻不了了之。

近日，她宣布進軍色情界，成為成人視訊主播，並在第一個月就賺進超過5萬美元（約新台幣150萬以上）。（擷取自Nang Mwe San臉書）

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