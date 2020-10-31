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    70公斤黃金丟湖裡！中國企經理貪汙逃21年被逮 判罰256萬

    葛金山將70公斤私吞的黃金丟到公園湖裡之後，便開始他的逃亡之路。圖為示意圖（路透資料照）

    葛金山將70公斤私吞的黃金丟到公園湖裡之後，便開始他的逃亡之路。圖為示意圖（路透資料照）

    2020/10/31 16:51

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國企前經理葛金山在1998年捲款逃亡，並向珠寶公司購買將近70公斤的黃金，隨後便將這些金條以保險箱關好，並把它丟到中國天津某公園湖中，隨後潛逃21年，到去年9月被捕，隨後相關單位也在公園湖裡撈出當年葛金山丟的70公斤黃金，最後葛金山被判有期徒刑11年，並將繳罰金人民幣60萬元（約新台幣256萬元）。

    中國《新京報》報導，葛金山原為中國友誼集團業務部經理，1998年因工作和感情不順利，因此就想「撈一筆走」，便利用職務之便，私吞將近70公斤的黃金（當時價格為人民幣551萬元，約新台幣2351萬元），並試圖轉售「發大財」，沒想到卻屢屢失敗。

    某次，葛金山原約定了交易對象，不過眼見事機即將敗露，便將黃金裝箱，用假證件入住旅館，到天津水上公園探查，並租了2條船，抓緊時機將裝滿黃金的保險箱丟到湖中，並開始他的逃亡之路。2001年葛金山也曾回到公園尋找黃金但未果，那時他懷疑可能被公安撈走了。

    直到2019年9月，葛金山依貪汙罪被逮捕，隨後相關單位也在公園湖中找到70公斤的「贓物」，儘管葛金山拼命否認公訴單位指控的貪汙罪，稱自己不是公務人員，但法院判定葛金山為國企員工，有職務之便私吞公款，因此最後判他需蹲11年牢，並罰金人民幣60萬元。

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