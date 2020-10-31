南韓憂心萬聖節爆發武肺大流行 首爾市府：不要真的變成鬼了

南韓當局憂心萬聖節人群聚集會引發武漢肺炎大流行，首爾市政府為此呼籲民眾「不要真的變成鬼了」。（圖擷自首爾市政府推特）

2020/10/31 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一直沒有真正控制住武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，單日確診數字在數十至上百人之間浮動。由於今天（31日）適逢萬聖節，當局相當憂心人群聚集會引發大流行，首爾市政府為此呼籲民眾「不要真的變成鬼了」！

據《CNN》報導，首爾市府30日指出，首都圈內的夜店都加強了巡邏行動，以確保民眾遵守社交距離的規定，並建議大家在網路上舉辦萬聖節派對就好。首爾市府推特官方帳號更PO出了1張海報，希望市民「在享受萬聖節的同時別變成真正的鬼魂」。

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首爾一共有153家夜店，當局要求店家遵循嚴格的指導方針，確切登記顧客姓名並使用QR代碼進行追蹤，其中14家夜店因為沒有遵守社交距離且人數過多，已被勒令停業。另外，首爾85處夜生活場所於萬聖節期間自願關門協助防疫，市府建議其他店家也可以仿效。

南韓一度因為控制疫情而受到國際讚譽，但5月從夜店和酒吧爆發大量病例而再度失控，目前已累計2萬6385人感染、463人死亡，最近幾天單日確診人數都在3位數。

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