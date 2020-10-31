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    美民眾提前投票 遇「蟻人」冒雨發餅乾說謝謝

    保羅路德積極投入公眾事務。（法新社）

    保羅路德積極投入公眾事務。（法新社）

    2020/10/31 13:11

    〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選將至，好萊塢影星紛紛出面喊話民眾行使公民權利，衝高投票率，近年以漫威超級英雄「蟻人」開啟事業第二春的保羅路德更身體力行，上街發送餅乾向投完票的選民表達感謝。

    《CNN》報導，保羅路德當地時間週四上午在布魯克林的街道上，冒著大雨等待排隊投票的民眾，當他們從投票站走出後，便上前分送藍莓奶油口味的餅乾。

    美國樂團鼓手羅森沃西（Brian Rosenworcel）向CNN表示，他當時在隊伍中看到保羅，想說他也是要來提前投票，結果他開始向民眾發送餅乾，並一一向投完票的民眾表達感激，感謝他們即便下著雨還是願意出門投票。保羅時常藉自己的影響力展現對公眾事務的關心，上個月也在公開場合呼籲民眾應戴上口罩。

    據統計，本屆大選的登記投票人數已達8204萬2050票，2016年美國總投票數為1億2882萬4246票。

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