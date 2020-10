美民眾提前投票 遇「蟻人」冒雨發餅乾說謝謝

2020/10/31 13:11

〔即時新聞/綜合報導〕2020美國總統大選將至,好萊塢影星紛紛出面喊話民眾行使公民權利,衝高投票率,近年以漫威超級英雄「蟻人」開啟事業第二春的保羅路德更身體力行,上街發送餅乾向投完票的選民表達感謝。

《CNN》報導,保羅路德當地時間週四上午在布魯克林的街道上,冒著大雨等待排隊投票的民眾,當他們從投票站走出後,便上前分送藍莓奶油口味的餅乾。

美國樂團鼓手羅森沃西(Brian Rosenworcel)向CNN表示,他當時在隊伍中看到保羅,想說他也是要來提前投票,結果他開始向民眾發送餅乾,並一一向投完票的民眾表達感激,感謝他們即便下著雨還是願意出門投票。保羅時常藉自己的影響力展現對公眾事務的關心,上個月也在公開場合呼籲民眾應戴上口罩。

據統計,本屆大選的登記投票人數已達8204萬2050票,2016年美國總投票數為1億2882萬4246票。

I’m voting in Brooklyn and Paul Rudd is handing out cookies pic.twitter.com/XH4ikButCL