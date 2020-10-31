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    美兩黨全力搶攻搖擺票 外媒曝本次選戰「關鍵少數」

    美國總統大選即將登場，由現任總統川普（左）對上民主黨參選人拜登（右）。（本報合成）

    美國總統大選即將登場，由現任總統川普（左）對上民主黨參選人拜登（右）。（本報合成）

    2020/10/31 13:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將登場，由現任總統川普對上民主黨參選人拜登，外媒指出，過去較不被重視的美國亞裔族群，在本次激烈大選中成為極具關鍵性「最後的搖擺選票」。

    根據《美國之音》報導，美國亞裔人士過去數十年內一直在大選中被歸類為「其他族群」，不僅普遍不受到政客重視，就連族群本身也對政治較不感興趣，然而，隨著美國亞裔人口增長，在母群體中的比例增加，上述狀況正發生重大變化。

    《美國之音》引述美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今年5月公布的報告，亞裔選民成為全美選民中增長速度最快的族群，在千禧年後的20年間，擁有投票資格的亞裔美國人數量增加了139％，翻了一倍有餘，作為對比，西裔選民增長121％，而非裔及白人選民則僅增加33％及7％。

    統計顯示，在今年大選中，全美亞裔選民總數超過1100萬，占了美國選民總數的5％左右，然而，若用數據分析，亞裔人口數量雖然激增，但投票意願卻在所有主要族群中敬陪末座，其背後原因相當複雜，不過確定的是，很大一部分亞裔選民並沒有強烈的兩黨立場，這意味著他們將會是兩黨爭奪的關鍵搖擺選票。

    研究表明，美國亞裔族群的政治傾向與其在美國生活的時間長短有著緊密的關聯，在美國待得越久的人，將會傾向接受民主黨等自由派觀點，若該公民到美國不久，則比較可能選擇保守派的觀點。

    密西根大學美國文化系副教授博爾哈（Melissa Borja）舉例，出生於美國的台裔人士可能更加關注黑人平權、健保等議題，但若在台灣生活許久才歸化入籍美國，這個人傾向關注美國對中國及台灣的政策的機率較高。

    密西根大學美國文化系副教授博爾哈舉例，出生於美國的台裔人士可能更加關注黑人平權、健保等議題。（法新社）

    密西根大學美國文化系副教授博爾哈舉例，出生於美國的台裔人士可能更加關注黑人平權、健保等議題。（法新社）

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