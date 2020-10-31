愛琴海規模7.0強震 至少22死、800多人傷

土耳其第3大城伊茲米爾（Izmir）災情嚴重。（法新社）

2020/10/31 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕愛琴海地區30日發生規模7.0強震，土耳其、希臘均傳出嚴重災情，當地建築物損毀，沿海地區發生小規模海嘯，至少造成兩國22人喪生、800多人受傷，

土耳其至少有17人喪生、709人受傷。（路透）

綜合媒體報導，土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，土耳其有20人喪生，其中有1人為溺水死亡，另外有799人人受傷；希臘方面，薩摩斯島（Samos）上有1男1女，被建物牆面倒塌壓死，當地也有8人受傷。

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搜救人員徹夜搶救生還者。（路透）

土耳其第3大城伊茲米爾（Izmir）當局指出，地震引發小規模海嘯，街道淹水深度約1公尺，包括冰箱、椅子和桌子隨著洪水漂流在街道上；地震也在薩摩斯島引發小海嘯，當局發布海嘯警報，要求薩摩斯島居民遠離海岸地帶。

希臘總理米佐塔基斯（Alexis Tsipras）與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）30日進行通話，兩位領導人均表示，願意向對方提供援助，並強調團結的重要性。米佐塔基斯在推特上表示，「無論我們有什麼分歧，這時候我們都需要團結起來」；艾多根則回應說，「兩個鄰居在艱困時期表現出的團結，遠比生活中的許多事情更有價值。」

土耳其災害與應變管理署（AFAD）測報下午地震的規模為6.6，不過美國地質調查所（USGS）的測報規模為7.0，震源深度10公里。

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