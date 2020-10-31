武漢肺炎》美單日確診逾9萬創新高 全國飆破900萬例

美國武漢肺炎確診數持續飆高。（彭博）

2020/10/31 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在全球延燒，距離總統大選僅剩4天的美國單日確診超過9萬件，創下新高，總確診數更是超過了900萬例。

綜合外媒報導，美國週四單日確診數達9萬456例，不但是疫情爆發以來最高，也是首次單日件數超過9萬，當日另有1000人死亡。根據「約翰霍普金斯大學」統計，美全國確診為902萬9959例，死亡22萬9356人。

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此外，美國在10月有30州回報了單日最高確診數，顯示整體疫情嚴峻。全美每百萬確診週期也創下最短紀錄，從800萬至900萬例僅花了14天。

美國公衛專家警告，有鑑於流感季節到來，武漢肺炎的確診和死亡數恐怕會持續增加；國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）直言，「美國正走向錯誤的方向，如果事情沒有變化，如果方向仍無改變，那麼整個國家將陷入苦難。」

美國總統川普長子小川普（Donald Trump Jr）則替父親護航，指外界不斷討論美國的確診數，卻對死亡人數視而不見，原因就是在政府的管控之下，美國的死亡數並不高。

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