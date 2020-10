愛琴海7.0超強震！ 土耳其20多棟大樓垮成瓦礫堆

2020/10/30 21:56

〔即時新聞/綜合報導〕希臘、土耳其交界的愛琴海地區於台灣時間晚間7點50分左右發生一起規模7.0的地震,目前已傳出部分災情,已知有20多棟建築震垮。

綜合外媒報導,據土耳其當地媒體消息,土耳其臨愛琴海的伊茲密爾市(Izmir)已至少有20多棟建築倒榻,被嚇壞的居民們不敢再待在房子裡,紛紛湧上街頭。

美國地質調查局(USGS)表示此次地震規模為7.0,深度為10公里,而土耳其災害與應變管理署(AFAD)則稱此次地震規模為6.6,深度為16公里,土耳其與希臘靠愛琴海的沿海地區與都能感受到地牛翻身的威力。

雅典地震研究所指出,地震震央位於希臘薩摩斯島以北19公里處,土耳其災害與應變管理署則表示,震央距離伊茲密爾市的海岸約莫17公里。

Massive 7.0 earthquake in Turkey (Izmir)/Greece (Samos). ???? Video: building collapsed in Izmir pic.twitter.com/Yuda4iQ9Ba

BREAKING - Over 20 buildings have collapsed in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake - Interior Minister pic.twitter.com/DIp7Gfxhgp

#BREAKING: More footage showing a collapsed building in Izmir, Turkey after a 7.1 magnitude earthquake stuck off the coast off Greece.



pic.twitter.com/rlywaawxJc