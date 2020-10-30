遭拜登陣營指控下架競選廣告 臉書火速出面承認了

臉書承認因技術缺陷，導致拜登的競選廣告被下架。（法新社檔案照）

2020/10/30 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國社群媒體臉書（Facebook）、推特（Twitter）被控隱藏民主黨候選人喬．拜登（Joe Biden）負面訊息，造成選民資訊不對稱。拜登陣營29日指控臉書下架競選廣告，造成50萬美元（約台幣1429.8萬元）損失，臉書當天也出面承認。

根據《商業內幕》報導，喬．拜登陣營出面指控臉書下架競選廣告，幕僚羅布．弗拉赫蒂（Rob Flaherty）29日痛批，這個問題所影響到的人數，以及後續會如何改善，全都無從得知，也不曉得對手陣營是否獲得了不公平的優勢，無法相信這種事情會發生，此事讓拜登陣營損失50萬美元。

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臉書同天聲明承認，由於廣告審查系統存在技術缺陷，因此「不當地」限制或暫停了一些政治、社會類型廣告，這與臉書的美國大選政策有關，先前臉書曾宣布在投票日前5天不再接受與政治有關的新廣告，但有些客戶修改舊廣告中的目標群眾，導致系統判定為「新廣告」，進而將廣告下架。

臉書表示，大量廣告客戶受到影響，此項缺陷也無法讓客戶廣告內容進行修改，目前已經排除這項技術問題，大多數的政治廣告現在都可以正常顯示了，臉書提到，在與廣告主溝通並審閱臉書的廣告聲明後，才意識到有關指示可以做到「更清楚」的地步。

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