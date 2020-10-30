台灣連200天無武肺本土病例 歐盟駐台代表盛讚
〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，台灣締造連續200天無本土感染案例紀錄，博得國際掌聲。歐盟駐台灣代表、歐洲經濟貿易辦事處長高哲夫今日也稱讚，這是對世界的啟發。
台灣10月29日創下新里程碑，連續200天都沒有武漢肺炎本土感染病例，《彭博》指出，台灣上次本土感染案例是在4月12日，更沒有過第二波疫情，稱讚台灣早期的各項措施造就防疫的成功；《時代》雜誌也指出，目前台灣僅7例死亡案例，可稱為「防疫資優生」。
請繼續往下閱讀...
高哲夫今日則在推特PO文，表示台灣連續200天國內都沒有傳出本土案例，這是對世界的啟發。對此，外交部也轉貼了高哲夫的貼文，感謝他大方指出台灣對抗疫情的成功，台灣政府和人民願意在世界衛生大會（WHA）與聯合國分享台灣的抗疫模式，「Taiwan Can Help」。
Taiwan marking 200 days without domestic #COVID19 infection is an inspiration to the world.— Filip Grzegorzewski ???????? （@grzegorzewskif） October 30, 2020