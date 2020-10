台灣連200天無武肺本土病例 歐盟駐台代表盛讚

2020/10/30 20:14

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)肆虐全球,台灣締造連續200天無本土感染案例紀錄,博得國際掌聲。歐盟駐台灣代表、歐洲經濟貿易辦事處長高哲夫今日也稱讚,這是對世界的啟發。

台灣10月29日創下新里程碑,連續200天都沒有武漢肺炎本土感染病例,《彭博》指出,台灣上次本土感染案例是在4月12日,更沒有過第二波疫情,稱讚台灣早期的各項措施造就防疫的成功;《時代》雜誌也指出,目前台灣僅7例死亡案例,可稱為「防疫資優生」。

請繼續往下閱讀...

高哲夫今日則在推特PO文,表示台灣連續200天國內都沒有傳出本土案例,這是對世界的啟發。對此,外交部也轉貼了高哲夫的貼文,感謝他大方指出台灣對抗疫情的成功,台灣政府和人民願意在世界衛生大會(WHA)與聯合國分享台灣的抗疫模式,「Taiwan Can Help」。

Taiwan marking 200 days without domestic #COVID19 infection is an inspiration to the world.