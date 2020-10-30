恐攻蔓延俄羅斯 少年闖警局襲警被當場擊斃

俄羅斯年僅16歲的安蒂波夫30日凌晨突闖警局，高喊「真主至大」作勢要燒掉警局，還連捅一名警員3刀，最後被擊斃。（圖擷取自推特）

2020/10/30 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕繼法國和沙烏地阿拉伯昨日（29日）發生恐怖攻擊，俄羅斯今（30日）又有一名16歲少年手持利刃和汽油彈，高呼「真主至大」（Allahu Akbar）闖入警局，對其中一名警員發起攻擊，但立即被當場擊斃。

綜合外媒報導，俄羅斯警方證實，位於俄羅斯境內的自治共和國韃靼斯坦（Tatarstan）在當地時間30日凌晨，16歲少年安蒂波夫（Vitaly Antipov）手持利刃和汽油彈闖入庫克莫爾鎮（Kukmor）的警局，口中高喊「真主至大」，叫罵警察是「異教徒」，作勢要燒掉警局。一名警員上前欲阻止遭連刺3刀，最後被一旁警員當擊斃，至於受傷警員送醫後已無大礙。

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目前還不清楚安蒂波夫的作案動機，但即使是在穆斯林占絕大多數的韃靼斯坦，過去也很少有極端主義攻擊事件傳出。俄羅斯聯邦偵查委員會（Investigative Committee）發聲明指出，已將安蒂波夫的行為視為「恐攻未遂」的刑事案件進行調查，同時也表示擊斃安蒂波夫的警員事前已有對空鳴槍示警，眼見無效才對少年開槍。

這兩天國際社會接連傳出恐怖攻擊事件，法國東南部城市尼斯（Nice）昨天才發生一名突尼西亞（Tunisia）男子持刀攻擊聖母院教堂附近的人群，造成多人傷亡，甚至有一名女性慘遭斬首；同一日法國駐沙烏地阿拉伯領事館一名警衛也遭一名當地人持刀攻擊，被捕後也高喊「真主至大」。這些事件引發法國社會恐慌和國際熱議。

俄羅斯境內的韃靼斯坦（自治）共和國，一名16歲少年在庫克莫爾鎮的警局對一名警員連刺3刀，意圖發起恐攻，後當場遭擊斃。（圖擷取自Google Map）

法國尼斯昨發生恐攻，引發當局恐慌，警力加強戒備。（法新社）

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