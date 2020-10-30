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    法國恐攻連環爆！馬克宏急增7千兵力駐城：決心保護市民

    法國總統馬克宏下令增加3倍以上的兵力，投入3千至7千名軍人進駐城市，尤其部署在學校附近，展開「哨兵行動」，巡邏並保護市民，「我們有決心保護所有市民」。（路透）

    法國總統馬克宏下令增加3倍以上的兵力，投入3千至7千名軍人進駐城市，尤其部署在學校附近，展開「哨兵行動」，巡邏並保護市民，「我們有決心保護所有市民」。（路透）

    2020/10/30 10:57

    〔即時新聞／綜合報導〕法國東南部城市尼斯（Nice）昨（29）日爆發恐攻，1名女性更直接遭到斬首身亡，引發社會恐慌。各國領袖、政要紛紛譴責恐攻行為，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也為此增加3千至7千名軍人進駐城市，保護市民。

    法國不平靜的一日 各地恐攻連環爆

    綜合外媒報導，法國尼斯昨一名男子突持刀攻擊聖母院教堂附近的人群，造成多人傷亡，甚至有死者遭到斬首，手法兇殘；據悉，凶嫌是本月初剛抵法國的21歲突尼西亞青年奧伊薩育（Brahim Aouissaoui），被捕後仍高喊著「真主至大」（Allahu Akbar），尼斯市長艾斯楚斯（Christian Estrosi）在事件也隨即下令關閉所有教堂、禮拜場所和具潛在風險的公共場所。

    該事件發生後沒多久，南部城市亞維農（Avignon）也發生一起騷動，一名激進份子因為拿手槍威脅路人，並且企圖襲警遭到警方當場擊斃；4小時後，法國東南部城市里昂又有名26歲的阿富汗籍男子持30公分長刀在街上遊蕩、揮舞，警方馬上將其逮捕，並稱這名男子將襲擊路人。

    同日，法國駐沙烏地阿拉伯城市吉達（Jeddah）領事館的一名警衛，也遭到一名沙國籍民眾持刀攻擊，幸好僅受輕傷，兇手也遭逮捕送辦；法國駐印大使館強烈譴責這次襲擊，並呼籲在阿拉伯的法國國民保持警戒。

    馬克宏：不會屈服於恐怖主義 將投入兵力駐城護民

    法國總統馬克宏和內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在當地時間29日下午2時抵達恐攻現場。馬克宏說，會遭受攻擊，是因為法國的自由價值，他強調法國的自由信仰不會屈服於恐怖主義的威脅，他也隨即下令增加3倍以上的兵力，投入3千至7千名軍人進駐城市，尤其部署在學校附近，展開「哨兵行動」，巡邏並保護市民，「我們有決心保護所有市民」。

    各國譴責法國恐攻 土耳其當局也出聲籲團結

    面對法國多起恐怖攻擊，各國領袖及政要紛紛出聲譴責，聲援法國當局，包括聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、美國現任總統川普（Donald Trump）、天主教教宗方濟各（Pope Francis）等人。

    近日槓上法國的土耳其，也罕見地透過外交部聲明，對恐怖襲擊做出譴責：「沒有人能幫殺人、暴力辯解，我們要嚴厲譴責發生在尼斯聖母教堂內的攻擊事件，面對這樣的恐怖主義，我們會和法國人民站在一起」。

    土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）也發布聲明，呼籲各國團結起來，反對極端恐怖主義。

    法國總統馬克宏和內政部長達馬南在當地時間29日下午2時抵達恐攻現場。馬克宏說，會遭受攻擊，是因為法國的自由價值，他強調法國的自由信仰不會屈服於恐怖主義的威脅。（路透）

    法國總統馬克宏和內政部長達馬南在當地時間29日下午2時抵達恐攻現場。馬克宏說，會遭受攻擊，是因為法國的自由價值，他強調法國的自由信仰不會屈服於恐怖主義的威脅。（路透）

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