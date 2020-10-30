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    《即時說新聞》美大選佛州最後衝刺 關鍵29張選舉人票左右選情

    川普和拜登倒數一週都在佛州做最後衝刺。（法新社）

    川普和拜登倒數一週都在佛州做最後衝刺。（法新社）

    2020/10/30 17:57

    〔影音新聞／綜合報導〕美國總統大選進入最後衝刺，川普和拜登齊聚關鍵搖擺州—佛羅里達州舉行造勢，目前根據民調統計，只計入民調大勝的州，川普可以穩穩獲得至少77張選舉人票，拜登則有118張，兩黨要拓展新票源，必須從政黨傾向不明顯的搖擺州下手，而最大的搖擺州佛州握有全美第3多的29張選舉人票，近四屆總統大選，兩黨分別在此拿下兩勝，因而佛州成為兩黨的必爭之地。

    佛州1970年代本來是民主黨的鐵票倉，90年代逐漸朝共和黨傾斜，1999年小布希的弟弟傑布擔任州長後，讓佛羅里達州開始成為搖擺州。

    佛州當地超過65歳的老年人口佔四分之一，舒適的氣候吸引許多外地人來養老，而且佛州緊臨加勒比海西語系國家，相較其他州有很多的拉丁裔選民，這些原因或許造成了當地選舉結果難以預測。

    川普上回選舉在佛州以約11萬3千票險勝對手希拉蕊，兩人相差只有約1.2個百分點。這次選舉川普在佛州的民調持續落後拜登不到5個百分點，讓川普可說是把佛州當後院跑，他感染武漢肺炎康復後的第一場造勢也選在佛州，並在24日，前往佛州棕櫚灘親自投票，可見他對佛州的重視。

    拜登陣營選前最後一週保留了680萬美元的廣告費用在佛州，在電視廣告投入大量經費，而川普陣營在佛州投入290萬美元，民主黨在最後關頭還派出前任總統歐巴馬助選，他向群眾高呼「只要贏下佛州，選舉就結束了」。

    包括郵寄投票和提早投票，目前已超過7300萬美國人完成投票，佛州目前完成的有700萬人，傳統上，在大選日投票的人，多半是支持共和黨的選民，提早投票者傾向挺民主黨，但在疫情下，選民結構可能出現不確定性的變化。川普和拜登正努力讓支持自己的選民下週二出門投票，以贏得佛羅里達這個極具關鍵的搖擺州。

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