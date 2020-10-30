「獵狐行動」非法代理人被美國逮捕 中國政府切割了

2020/10/30 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部28日宣布起訴8名非法為中國執行「獵狐行動」的代理人，其中有5人當天上午在美國被捕，美方相信其他3人在中國。中國外交部發言人汪文斌今（30日）公開宣稱涉案人等與中國政府無關係。

美國司法部公告，負責國家安全事務的助理部長德默斯（John C. Demers）表示，中國自2014年起進行被稱為「獵狐」的全球行動，中國官方稱這是一項國際反貪腐行動，但事實經常並非如此，被捕的是中共總書記習近平的政治對手、異見人士或批評者。

德默斯表示，聯邦調查局（FBI）28日逮捕5名被告，他們被控在美國非法執行中國政府的指令，現在將面臨牢刑。尚有3人在逃，美方相信他們可能人在中國，這8人被控作為中國政府的非法代理人密謀在美國行事，其中6人還面臨共謀跨州和國際跟蹤相關指控。據稱，被告在中國官員的指示和控制下行事，監視、騷擾、跟踪和威脅美國某些居民返回中國。

根據中國《環球時報》報導，中國外交部發言人汪文斌今天宣稱：「據我了解，美方最近逮捕的相關人員不是中方執法人員，其相關指控純屬造謠污衊。」他認為，「美國是中國外逃腐敗和經濟犯罪嫌疑人最集中的國家。但是近年來，美方一直消極對待中方提出的追逃等合作要求」，美執法部門甚至還「明目張膽為中方外逃嫌犯撐腰打氣、提供庇護」，阻撓外逃人員自願回國投案。

汪文斌強調，美方的所作所為「完全站在了正義和法治的對立面」，中方認為此舉違背《聯合國反腐敗公約》和《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》精神，也背離美方在國際場合所做公開承諾。汪說：「我們要求美方停止無端指責抹黑中方的追逃追贓努力，切實履行國際義務和承諾，不要再貪圖嫌犯的黑錢，不要成為嫌犯和非法資產的避罪天堂。」

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