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    江西男苦蹲中共史上最長冤獄 獲國賠逾2000萬也破紀錄

    中國江西男子張玉環，20多年前被依殺人罪被關押近27年，今年8月4日獲法院改判無罪，今日確定他將獲得496萬人民幣（約新台幣2115萬元）國賠，打破中國冤獄國賠紀錄。監獄示意圖。（路透）

    中國江西男子張玉環，20多年前被依殺人罪被關押近27年，今年8月4日獲法院改判無罪，今日確定他將獲得496萬人民幣（約新台幣2115萬元）國賠，打破中國冤獄國賠紀錄。監獄示意圖。（路透）

    2020/10/30 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江西男子張玉環，20多年前被依殺人罪被關押近27年，今年8月4日獲法院改判無罪，今日確定他將獲得496萬人民幣（約新台幣2115萬元）國賠，打破中國冤獄國賠紀錄。對此，中國網民紛紛表示應向當年判決法官究責，也有網民表示賠償金「真的很少」。

    綜合中媒報導，1993年10月，江西省南昌市凰嶺鄉張家村2名男童被發現陳屍當地一座小水庫中，鄰居張玉環被警方懷疑為兇手。1995年，法院認定張玉環犯故意殺人罪，判處死刑，緩期兩年執行。

    多年來，張玉環多次提出上訴，直到今年8月4日，江西高院改判他無罪。今年9月2日，他向江西高院遞交「國家賠償申請書」，雙方10月12日達成協議，賠償項目將包括侵犯人身自由賠償金339萬（約新台幣1445萬）人民幣、精神損害撫慰金157萬人民幣（約新台幣670萬）共496萬人民幣。今日張玉環在律師及大哥陪同下，前往高院領取國家賠償決定書。

    根據中媒報導，此案為中共建政後最長的冤獄，同時，也創下冤獄國賠的最高紀錄，在此之前，是一名吉林男子金哲宏，因被指控涉嫌殺死一名20歲少女而入獄23年，改判無罪後獲得468萬元人民幣（約新台幣1995萬）國賠。

    張玉環的哥哥張民強今日表示，雖然對賠償金不是很滿意，但張玉環仍選擇接受，他也透露，領到賠償金後，張玉環計畫先給兩個兒子買房，彌補父親角色多年來缺失的失責，剩下的部分將留給自己養老。

    對此，中國網民紛紛表示：「相關人員都要懲罰」、「真正的兇手不知道能不能找到？」、「找當年法官付錢」、「把一個人一輩子毀了才賠這樣」、「27年人生最精華的時段啊......」、「太少了！！」、「人的一生有多少個26年？」、「前半生都毀了」。

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