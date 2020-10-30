美媒：「間諜頭子」何志平曾被美監視 被捕馬上打給拜登弟

何志平（見圖）被杭特稱為「中國間諜頭子」。（美聯社）

2020/10/30 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和次子杭特（Hunter Biden）深陷「電郵門」醜聞，先前美媒取得杭特親口承認合作夥伴是「中國間諜頭子（前香港民政局長何志平）」的錄音，證明雙方曾互相合作。美媒也翻出報導以及法院資料，何志平曾因賄賂查德總統及烏干達外交部長遭到逮捕，被捕後馬上打給拜登胞弟吉姆（Jim Biden），而法院資料也透露，何志平曾被美國聯邦調查人員蒐集海外通訊內容。

美國保守派新聞網站《每日傳訊》（The Daily Caller） 獲得一份2018年的法庭文件，這份文件中透露美國當局引用《外國情報監視法案》（Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA）來蒐集杭特合作夥伴、前香港民政局長何志平的海外通訊紀錄，而這些監視紀錄都屬於機密。

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據了解，何志平曾被控以香港中華能源基金會秘書長之職，2014年開始協助「華信能源」籠絡塞內加爾前外交部長，並共謀賄賂查德總統及烏干達外交部長，以取得石油開採利益。何志平2017年在美國紐約被捕，並被關押將近3年後遣返香港。

報導中也提到，《紐約時報》2018年12月就曾報導，身兼華信能源董事長葉簡明的高級助理的何志平，在被捕的時候竟然先打給拜登的弟弟吉姆（Jim Biden），吉姆則稱自己也感到意外，認為何應是要打給杭特。

美國保守派媒體《國家脈動》（National Pulse）日前報導，杭特在錄音中抱怨葉簡明失蹤，並將何志平稱為「中國間諜頭子」。

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