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    李明博貪汙被判刑 南韓法界：朴槿惠終審結果有望今年內出爐

    朴槿惠自2017年3月31日被捕後收押至今，目前收監時間已長達3年7個月，為南韓歷任總統中收監時間最長的一位。（法新社）

    朴槿惠自2017年3月31日被捕後收押至今，目前收監時間已長達3年7個月，為南韓歷任總統中收監時間最長的一位。（法新社）

    2020/10/30 17:02

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統李明博涉嫌貪污受賄，最高法院「南韓大法院」昨日判決結果出爐，終審維持二審判決，判處17年有期徒刑、罰金130億韓元（約新台幣3.3億元），並追徵犯罪所得57.8億韓元（約新台幣1.5億元）；南韓另一位前總統朴槿惠也涉貪，目前仍在押受審，究竟朴槿惠收受賄賂案終審結果何時出爐再成關注焦點。對此，南韓法律界普遍認為最快可能會在今年內出爐。

    根據《朝鮮日報》報導，朴槿惠自2017年3月31日被捕後收押至今，目前收監時間已長達3年7個月，為南韓歷任總統中收監時間最長的一位；據本報先前報導，南韓司法單位認為朴槿惠在干政案中所涉及的受賄部分應分開判決，因此在去年8月29日二審判決發回重審，今年7月10日重審判決出爐，處20年有期徒刑，即受賄案部分處有期徒刑15年、罰金180億韓元（約合人民幣1.47億元），其他罪名則被處有期徒刑5年，全案可上訴。

    經檢察官上訴之後，全案現由南韓大法院審理中，最終審判結果尚未出爐，但受到李明博案影響，朴槿惠案再度受到關注；對此，南韓法律界分析指出，關於此案重要爭點既已有定奪，大法院會做出其他結論的可能性極低，再加上此案審理已逾3年，大法院沒有推遲審理的理由，判斷可能在今年內可以等到干政案最終審判結果，朴槿惠在全案定讞以後才有被赦免或假釋的資格。

    朴槿惠目前收押於首爾拘留所，在去年9月時，朴槿惠曾至首爾聖母醫院接受肩膀手術，據所方資訊，朴槿惠目前每週一、四都會到同所醫院就肩膀以外的問題接受診療，但除此之外，朴槿惠並沒有和外界其他人士有所接觸；近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，南韓矯正設施也有會面限制，受此影響，朴槿惠近期與辯護律師的會面次數也較以前來得更少。

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