武漢肺炎》美國單日確診逾9.1萬 關鍵州疫情左右選戰

美國29日新增逾9.1萬例，再次刷新單日確診紀錄。（法新社）

2020/10/30 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選倒數，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，根據《路透》統計，美國昨（29）日單日新增超過9.1萬例確診，再次創下紀錄，其中許多州的住院率也創下新高。

綜合外媒報導，美國29日單日新逾9.1萬例確確診，其中深受這波疫情影響的地區，包含關鍵搖擺州俄亥俄州、密西根州、北卡羅萊納州、賓州和威斯康辛州。據報導，美國此前的單日確診紀錄為23日的8萬4169例，全球的單日確診紀錄則為印度9月17日創下的9萬7894例。

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根據約翰霍普金斯大學（ohns Hopkins University）統計數據，過去一週美國41個州的新病例，相較前週增加至少10%。美國食品暨藥物管理局（FDA）前專員戈特利布（Scott Gottlieb）指出，未來幾週內，美國將面臨單日超過10萬確診。

白宮防疫小組表示，美國正在朝錯誤的方向前進，並警告，病毒「無情的蔓延」需要採取積極的行動，以遏止新的感染。除了單日確診創下新高，死亡病例和住院率也在持續增加，據報導，美國10月住院的武肺患者人數增加超過50%，達到4.6萬人，住院率是8月中旬以來最高。

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