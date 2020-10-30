日學者籲舉辦日美印澳首腦會議 邀東協、英法合作以抑制中國

日本學者29日向日本外務省提出建議，呼籲舉行日美印澳度等4國峰會（首腦會議），圖為美日印澳四國外交部長本月初在日本舉行「四方安全對話」。（彭博）

2020/10/30 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕印度太平洋地區戰略位置近年來重要性顯著提升，由日本政策研究大學院大學校長田中明彥等人創立的研究會29日向日本外務省提出建議，將日本主軸「自由開放的印度太平洋」具體化，為因應中國發展，舉行日本、美國、印度及澳洲的4國峰會，不排除未來將另邀英國與法國參加。

據《共同社》報導，這份建議認為印太地區未來會成為全球經濟發展引擎，因此，維護該區域國際秩序的重要性上升，稱「力爭實現自由民主的經濟及社會的各國應當合作」，藉此呼籲相關國家攜手共進，以抑制中國未來動向，除此之外，日本還須持續加強軍事國防能力。

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《共同社》指出，該建議亦尋求未來邀請英國與法國加入，將範圍拓展至歐洲，抑制中國態勢明確，除了4國加英法外，有鑑於近年來軍備競賽上升，該建議敦促美國、中國及俄羅斯等3國應對巡弋飛彈限制，防止巡弋飛彈武器規模不斷擴增。

然而，該建議除了元首峰會、軍備限制外，最後直指，如果要實現「自由開放的印度太平洋」構想，必須與身處印太區域的「東南亞國家協會」（ASEAN）合作，透過供應鏈多元化，包含擴大零部件採購及供應網等，強化多邊關係。

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