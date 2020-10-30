中共五中全會首提建軍百年目標 分析：等同拋棄和平崛起

中國政治學者吳強認為，習近平在此次五中全會加速提出2027年建軍百年目標，等同抛棄以往「和平崛起」的基本戰略。（美聯社）

2020/10/30 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議昨（29日）閉幕，中共在此次五中全會首度提及2027年實現「建軍百年目標」，有中國學者分析，中國國家主席習近平加速提出此一目標，等同於抛棄以往「和平崛起」的基本戰略，轉向軍國主義的發展路徑。

綜合中媒報導，中國官方昨晚發布的五中全會公報裡提到，「加快國防和軍隊現代化，貫徹習近平強軍思想，堅持黨對人民軍隊的絕對領導」，以及「全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」。此外，公報中出現超過10次如文化強國、科技強國等等的「強國」字眼。

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港媒《香港電台》引述中國政治學者、前北京清華大學政治學系講師吳強分析，今年習近平無論在個人或政黨上都有深重危機感，因此提出自己與國家、政黨命運捆綁，並加速提出2027年建軍百年目標，等同抛棄以往「和平崛起、韜光養晦」的基本戰略，轉向準備對抗、軍事鬥爭與戰爭的「軍國主義」的發展路徑。

吳強也認為，習近平優先考慮發展主義及展示強國姿態，意味著將排斥民主自由、社會公平分配、縮小貧富差距等問題。

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