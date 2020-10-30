搶攻佛州關鍵選票 川普、梅蘭妮亞連袂造勢

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞29日前往佛州造勢。（歐新社）

2020/10/30 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入最後衝刺，兩黨候選人積極搶攻搖擺州選區，尋求連任的總統川普，29日與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在佛羅里達州城市坦帕（Tampa）進行造勢，川普打經濟牌，指出美國第3季GDP大漲，梅蘭妮亞也大讚川普政績，強調「投給川普就是投給一個更好的美國」。

綜合外媒報導，川普和妻子梅蘭妮亞29日連袂前往佛州造勢，川普在競選活動中提到，美國第3季GDP創下33.1%的增長，儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，也不會再實施封鎖。川普表示，對手拜登的計畫是「實施懲罰性的封鎖措施」，相較於歐洲陸續恢復封城，美國不會再次實施封鎖，現在該重新恢復經濟活動。

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梅蘭妮亞則在造勢中強調，美國是「一個充滿希望的國家」，並非「一個充滿恐懼或軟弱的國家」。總統川普選擇讓國家前進，美國需要一個能夠實現承諾的領導者，而不是只會說空話的政客。梅蘭妮亞表示，當厭惡、消極與害怕等各種訊息透過媒體傳入每個人的家中，大型科技公司擁護政治審查，大家都要記住真正重要的是什麼。

民主黨候選人拜登同（29）日也在佛州造勢，競選活動期間，猛批川普政府防疫失利，認為川普已對病毒投降，更稱川普的造勢活動是「超級傳播大會」。拜登強調，自己沒有打算關閉經濟或封鎖國家，並揚言自己將會終結武漢肺炎疫情。

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