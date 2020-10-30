法國恐攻頻傳 《查理週刊》：不會停止刊登諷刺漫畫

《查理週刊》因刊登伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，多次成為恐怖攻擊的目標，雜誌員工則強調，不會停止發布漫畫。（歐新社資料照）

2020/10/30 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕法國恐怖攻擊事件頻傳，政治諷刺雜誌《查理週刊》（Charlie Hebdo）多次成為激進人士目標，《查理週刊》則強調，將會持續對抗極端主義，不會停止刊登漫畫。

綜合外媒報導，《查理週刊》以表達自由為宗旨，經常以帶有情色內容的諷刺漫畫，打破法國仇恨言論的界限，「幾乎冒犯每個人」，包括移民、各國元首、教皇、各宗教、政治人物和藝人都是曾經是《查理週刊》揶揄的對象。許多人抨擊《查理週刊》的編輯人員「正在襲擊伊斯蘭教」。《查理週刊》的員工則強調，不會容忍壓迫、政治性的伊斯蘭主義威脅民主。

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知名諷刺雜誌《查理週刊》發行量並不大，許多法國人認為雜誌刊登的內容極端或令人不適，但仍捍衛雜誌出版的權利。《查理週刊》編輯里斯（Riss）在社論中表示，需要採取有力的行動制止伊斯蘭主義，同時譴責仇恨的言論。里斯強調，不應該以穆斯林和非穆斯林、信徒和非信徒、法國人或移民背景的法國人將國家分裂。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）堅決捍衛《查理週刊》的創作自由，多次強調，法國不會放棄諷刺漫畫，誓言對抗伊斯蘭極端主義。

2015年兩名激進派穆斯林持槍掃射《查理週刊》的巴黎辦公室，導致12名週刊員工死亡、11人受傷。嫌犯在今年9月2日受審，《查理週刊》也宣布重新刊登爭議性的先知穆罕默德漫畫，《查理週刊》也再次成為極端主義者的目標。

恢復刊登伊斯蘭諷刺漫畫以來，《查理週刊》多次收到恐嚇，9月25日辦公室舊址爆發持刀攻擊事件，10月16日一名曾在課堂展示諷刺漫畫的歷史教師在街頭遭斬首，昨（29）日上午尼斯傳出持刀攻擊，幾小時後亞維農也出現攻擊事件，穆斯林和法國的對立逐漸擴大。

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