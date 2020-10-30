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    軍情動態》巴西最新型潛艦積極測試 預計2021年中服役

    巴西自行建造的首艘鮋魚級潛艦里亞丘埃洛號已通過一系列試驗外，預計將於今年12月完成海試驗收，明年中進入服役，圖為潛艦里亞丘埃洛號。（擷取自巴西海軍官網）

    巴西自行建造的首艘鮋魚級潛艦里亞丘埃洛號已通過一系列試驗外，預計將於今年12月完成海試驗收，明年中進入服役，圖為潛艦里亞丘埃洛號。（擷取自巴西海軍官網）

    2020/10/30 10:07

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西推動的潛艦開發計畫（PROSUB）本月立下2座里程碑，除了其自行建造的首艘鮋魚級（Scorpene）潛艦里亞丘埃洛號（Riachuelo, S 40）通過一系列試驗外，另外就是第3艘潛艦特納羅號（Tonelero, S42）已移往組裝廠。

    《NAVAL NEWS》報導，潛艦里亞丘埃洛號是在巴西里約熱內盧南部海岸塞佩蒂巴灣（Sepetiba Bay）進行試驗，海上驗收計畫期程估計會在今年12月完成，之後潛艦里亞丘埃洛號將進行戰鬥系統測試，搭載法國F21重型魚雷以及SM-39潛射式「飛魚」反艦飛彈，預期2021年中期正式進入巴西海軍服役。

    《NAVAL NEWS》指出，在此同一時間，巴西潛艦開發計畫第3艘潛艦特納羅號將如計畫時程進行組裝，目前主電機（MEP）已安裝至船身S1部分（最尾段），整艘潛艦分拆成4段，除了S1部分外，其餘是S2B、S3及S4部分，目前皆轉移至最終組裝場了，總重619噸、長39.86公尺、高12.3尺，由超重型運輸車輛運送。

    鮋魚級潛艦是法國軍艦集團（Naval Group）為出口而設計的潛艦，展示軍艦集團提供一流潛艦及進行技術轉移的能力，目前全球有14艘鮋魚級潛艦正在服役或是建造當中，包含智利海軍（2艘）、馬來西亞海軍（2艘）、印度海軍（6艘）、巴西海軍（4艘）。

    巴西第3艘潛艦特納羅號已移往最終組裝廠，圖為潛艦特納羅號分段部分。（擷取自巴西海軍官網）

    巴西第3艘潛艦特納羅號已移往最終組裝廠，圖為潛艦特納羅號分段部分。（擷取自巴西海軍官網）

    巴西第3艘潛艦特納羅號主電機（MEP）已安裝至船身S1部分（最尾段），圖為潛艦特納羅號S1部分。（擷取自巴西海軍官網）

    巴西第3艘潛艦特納羅號主電機（MEP）已安裝至船身S1部分（最尾段），圖為潛艦特納羅號S1部分。（擷取自巴西海軍官網）

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