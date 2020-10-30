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    武漢肺炎》本土病例連環爆 山東青島再爆一醫院院內感染

    中國山東青島繼月初爆出有醫院發生院內感染，今日再爆新徵用的定點醫院又有護士在院內被傳染。（法新社示意圖）

    中國山東青島繼月初爆出有醫院發生院內感染，今日再爆新徵用的定點醫院又有護士在院內被傳染。（法新社示意圖）

    2020/10/30 10:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重燃，繼新疆喀什地區疏附縣爆發大規模群聚感染，日前爆出有醫院發生集體院內感染的山東青島，再爆另1間也發生院內感染，患者是在隔離區工作的護士，接連爆出醫院發生院內感染，令中國網友質疑，是否是當地的醫院管理制度不當，但官方強調沒有發現醫院管理漏洞。

    中國國家衛健委今日報告，過去24小時內，中國境內共新增25例確診病例，其中24例為境外輸入病例（上海13例、福建4例、天津2例、廣東2例、四川2例、雲南1例），1例本土病例在山東青島，另外新增53名無症狀感染者。

    據山東省青島市衛健委報告，這名確診病患是在定點收治新冠肺炎患者的「青島市第三人民醫院」工作的護士，在18日之前，多次核酸檢測均為陰性，之後進入該院的隔離封閉病區工作，沒有與外界接觸，判斷是被隔離區內的病患傳染，目前密切接觸者酸檢測結果均為陰性。

    據悉，「青島市第三人民醫院」因月初「青島市胸科醫院」爆出集體院內感染事件，在本月12日被徵用為收治新冠肺炎患者的定點醫院。青島市接連爆出有醫院發生院內感染，令中國網友質疑，是否是當地的醫院管理制度不當，但官方強調，經國家和省、市聯合專家組調查研判，此次是護士個人操作有誤，造成感染，沒有發現醫院在制度管理上的漏洞，並排除社區感染可能，無社區傳播風險。

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