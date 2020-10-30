中國監控海外留學生 脅迫當臥底「戴罪立功」

中國政府監控海外留學生，甚至以家人相要脅，要求他們臥底「戴罪立功」。圖為澳洲雪梨大學的中國留學生參加畢業典禮，圖中人物與本新聞無關。（路透檔案照）

2020/10/30 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕今年稍早，在美國的中國留學生「李陶陶」在網路上實名發表批評中國政府的言論；2週後，執掌中國內部維穩事務、人稱「國保」的公安部國內安全保衛局人員，開始頻繁地將他的父母叫到警察局，並將他們的護照沒收，強迫他們透過「微信」和兒子通話，藉此要脅他「戴罪立功」，臥底監控海外的反政府言論，承諾他以後回國可以不抓他。

美國之音（VOA）中文網30日報導，國保從來未曾言明李陶陶到底犯了什麼罪，只說他是「反華」、「侮辱國家」，但「我是批評共產黨政府，跟反華有什麼關係？」李陶陶問。

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中國安全部門監控、騷擾、恐嚇海外異議人士並非新聞，除了跟蹤或寄送死亡威脅，株連異議人士的家人也是其慣用手段，VOA今年就採訪到至少5名在美國和澳洲留學的中國學生，他們在中國的公務員或任職國有企業的父母遭到官方威脅。

國保系統可追溯到中共1931年在江西建立的「中華蘇維埃共和國」，當時中共仿效蘇聯成立「國家政治保衛局」。1949年中共建政後，業務移轉到公安部轄下。1957年，公安部將「敵特偵察」與「國特偵察」合併為「政治保衛警察」（政保），同時設立「政治保衛局」。1980年代，政治保衛局的反間諜業務，移交給新成立的「國家安全部」。此後政治保衛局又幾經改名，1998年定名為「國內安全保衛局」，簡稱「國保」。而為了配合中共中央開始強調「政治安全」、打造「政保鐵軍」政策，據傳國保計畫改名為「政治安全保衛局」。

據報導，美國威斯康辛大學法學院學生吉家寶，參與發起今年成立的「青年憲政會」，推動中國民主化，結果被列入「重點人員」名單，天津國保數度找他父母「喝茶」，以要他們失業相要脅，強迫他刪除網上言論。

2005年叛逃的前中國駐澳洲外交官陳用林告訴VOA，地方國保更多介入海外民主運動和留學生事務，是因為2018年國安部因經費短缺，將權力下放給各省市，如今各省市安全廳都有權派人前往海外抓人、找反共人士談話，「中央要求各地管好自己的人。」而地方官員在重賞之下，「積極性很高」。

美國喬治亞大學的中國留學生古懿指出，除了秘密警察的遠端脅迫外，美國政府更應該關注北京當局透過中國大使館、領事館、中國學生會和各種海外華人團體進行的「半公開的，灰色的操縱和行動」，並採取「更具決定性的行動」。

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