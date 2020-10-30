衛星影像曝光！中國在西藏擴建機場 距印度僅約160公里

衛星影像顯示，中國正在西藏昌都邦達機場擴建停機坪和跑道，以及疑似軍用建築物。（取自@detresfa_推特）

2020/10/30 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕印度和中國部隊今年5月以來在邊境地區持續升高對峙，開源衛星圖像顯示，在高海拔的西藏昌都邦達機場（Chamdo Bangda Airport）出現新的停機坪和跑道工程，以及疑似軍用建築物，顯示中國正在進行具有戰略意義的機場擴建工程，而當地距離印度阿魯納查邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）僅約160公里。

昌都邦達機場是一座位於西藏昌都市八宿縣邦達草原的民用機場，海拔4334公尺，是全球海拔高度第二、中國第二高的民用機場。由於高海拔機場空氣稀薄，空氣阻力減小，飛機起降受到很大影響，需要比低海拔機場更長的起飛和降落距離。為使航班正常起降，邦達機場擁有世界最長的民用飛行跑道，長達5500公尺，新建的另一條跑道則長4500公尺。

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《歐亞時報》（The EurAsian Times）29日報導，@detresfa_衛星圖像的說明文字指出，除了停機坪和跑道，北端還出現疑似新的軍用建築，可能的重新鋪設或其他發展，但目前尚不清楚。@detresfa_還聲稱，該座機場自今年6月以來一直在翻新，而印中加萬谷（Galwan Valley）衝突約在同一時間爆發，顯示中國在印中實際邊界的「實際控制線」（LAC）咄咄逼人，是經過精心策劃的行動。

印度和中國軍隊6月15日在拉達克（Ladakh）地區的加萬谷爆發兩國45年來第一起邊境死亡衝突，8月31日又在班公湖（Pangong Tso）南岸發生爭端。印度的中國專家唐書偉（Kalpit A Mankikar）指出，8到9月以來，據傳中國已經在阿魯納查邦的阿薩菲拉（Asaphila）、圖亭軸線（Tuting axis）、強齋（Chang Tze）和魚尾第二區（Fishtail-2）等地對面的中國側部署人民解放軍部隊。

唐書偉警告，由於中國軍隊部署在距離印度領土不到20公里處，可能會發動更多次入侵行動，佔領若干高地，對已經忙於應付中國在拉達克沿線集結軍隊的印度而言，顯然構成新的壓力。

印度當局密切注意中國空軍在實控線周邊的動態，包括新疆和西藏地區的和田、阿里昆莎（Gar Gunsa）、喀什（Kashghar）、Hopping、貢嘎（Dkonka Dzong）、林芝（Linzhi）和Pangat空軍基地，這些據點最近都極為活躍。印度空軍已在一線基地部署蘇愷- 30MKI、米格-29和幻象-2000戰鬥機，以應對任何突發狀況。

除了加強警戒，印度還積極強化公路、橋樑和隧道等基礎設施。光是10月份，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）就在邊境地區修建多達44座橋樑，其中多座便位於具有戰略意義的東北地區。

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