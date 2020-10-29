大讚台灣防疫！芭芭拉史翠珊：蔡英文具真正領導力

芭芭拉史翠珊公開大讚，台灣總統蔡英文具有真正的領導力。（美聯社）

2020/10/30 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選如火如荼進行中。美國歌手芭芭拉史翠珊身兼演員、導演，還曾榮獲兩座奧斯卡金像獎殊榮，日前公開大讚台灣防疫成功、總統蔡英文具「真正的領導力」。

芭芭拉史翠珊4月就曾公開稱讚台灣防疫有成，24日又在推特發文，直呼「台灣，這個國家人口將近2千4百萬，卻僅有7例武肺確診死亡！這就是真正的領導能力，就如令人讚嘆的台灣女總統蔡英文」。

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Taiwan, a country with almost 24 million people, has had 7 total COVID-19 deaths!

This is what real leadership looks like from Taiwan’s wonderful female president @iingwen. — Barbra Streisand （@BarbraStreisand） October 23, 2020

不少網友認為芭芭拉史翠珊這篇推文是藉此諷刺美國的防疫措施，根據約翰霍普斯金大學統計，目前美國確診人數已達887萬人，死亡22萬7千多人，都居全球第一。

而芭芭拉史翠珊過了約15分鐘後又再度在推特發文，並附上一篇4月的新聞報導說道，「還有，4月的這份文章指出，蔡英文樂於與全世界分享台灣的防疫經驗。川普是否不樂意接受女性總統的建議呢？」

Also, was just shown this article from April where Taiwan’s President @iingwen says she’s “more than willing to share” its experiences in containing the disease with the world...

Was Trump reluctant to take advice from a woman president? https://t.co/m9j9oYnTWt — Barbra Streisand （@BarbraStreisand） October 23, 2020

貼文一出，國外網友紛紛驚嘆指出「他們做得太棒了」、「到訪台灣多次，美麗的過家，美麗的人民，還有一位體察周到的總統」、「我女兒住台灣三年了，他們每個人都把口罩戴好，完整罩住口鼻到下巴，另外還有密切追蹤感染者行蹤」。

有網友質疑台灣是否虛報數字，對此，有國外網友嗆聲指出：「我人在台灣時是疫情最險峻之際，他們確實在防疫成效上表現卓越，你可否拿出你上述指控的證據？」

還有台灣網友興奮表示，防疫成功之所以成功是「因為台灣人不信任中國及世衛！（Because we Taiwanese people don't trust CHINA and WHO!!!）」。

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芭芭拉史翠珊日前公開大讚，台灣總統蔡英文具有真正的領導力。（圖擷取自推特＿@BarbraStreisand）

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