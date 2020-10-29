中共五中全會宣示發展經濟與強化科技 對台政策無太多著墨

中共十九屆五中全會在今天正式落幕，會中定調新的經濟主軸為「國內大循環為主、國內國際雙循環相互促進」，並聚焦在科技與技術發展。示意圖。（法新社）

2020/10/29 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議（簡稱中共十九屆五中全會）在今天正式落幕，會中通過中國戰略發展「第十四個五年規劃」及「2035年遠景目標」，另外也定調新的經濟主軸為「以國內大循環為主、國內國際雙循環相互促進」，並聚焦在科技與技術發展；值得注意的是，此次公報並未提及台灣，僅稱「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。

根據中共官媒《新華社》刊出的中共十九屆五中全會公報，會中提出，預計中國在2020年的國內生產總值（GDP）將突破100兆人民幣（約425兆新台幣），並稱脫貧攻堅成果舉世矚目，5575萬農村貧困人口實現脫貧，對外開放持續擴大、共建「一帶一路」成果豐碩、國防和軍隊建設水平大幅提升，軍隊組織形態實現重大變革等等。

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公報中也指出，未來中國將聚焦在技術與科技發展，強調「科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」，期盼關鍵核心技術實現重大突破，希望中國成為「製造、品質、網路、數位強國」，並推動產業升級轉型、產業鏈現代化，發展戰略性新興產業，加快發展現代服務業，加快建設交通強國，推進能源革命，加快數位化發展等等。

公報也提及會持續發展、強化中國的市場規模，依靠中國的市場優勢與「一帶一路」，形成國內以大循環為主，「國內國際雙循環相互促進」的新發展模式。

另外，歷來皆會的討論的涉台政策，此次僅宣示「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，並未有太多著墨。

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