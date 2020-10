法國尼斯傳持刀恐攻！ 1女遭「斬首」已3死多人傷

2020/10/29 18:48

〔即時新聞/綜合報導〕法國南部尼斯(Nice)當地時間29日上午9時左右,一名男子持刀攻擊聖母院教堂附近的人群,目前累計3人死亡,多人受傷;據了解,一名女性死者在教堂內遭到斬首,另外2名死者遭割喉死亡。

綜合外媒報導,法國南部尼斯聖母院教堂外,29日當地時間上午9時傳出有人持刀攻擊路人。除了一名婦女當場死亡外,還有至少另外2人傷重死亡、多人受傷。法國一名中學歷史老師帕蒂(Samuel Paty),13天前(10月16日)才在同一條街上被斬首。

事發後,尼斯市長艾斯楚斯(Christian Estrosi)表示,凶嫌犯案的動機尚不清楚,但這可能是起恐怖攻擊;據悉,凶嫌被捕後仍高喊著「真主至大」(Allahu Akbar)。艾斯楚斯也下令關閉所有教堂、禮拜場所和具潛在風險的公共場所。

報導指出,稍早法國內政部長已召開危機處理會議;法國議會對此默哀1分鐘,總統馬克宏預計將在當地時間10時30分趕往現場。目前法國反恐檢察官現已介入調查,相關案件將由對內安全總局及司法警察中央部門主導。

