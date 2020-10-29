EXO燦烈遭爆「3年劈腿10次」 經紀公司沉默後終於回應了

韓團EXO人氣成員燦烈遭自稱前女友的網友爆料，交往3年內劈腿至少10次，不乏女偶像、Youtuber、空姐。（圖翻攝自「@real__pcy」IG）

2020/10/29 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓天團「EXO」27歲成員燦烈，今日凌晨被自稱是燦烈「前女友」的網友發文爆料，2人交往3年，期間燦烈至少出軌10次，對象不乏女偶像、YouTuber、空姐等，還秀出2人的合照，引發軒然大波。其所屬經紀公司SM娛樂，在沉默了好幾個小時後，終於發聲了，僅回「對於該文章，沒有要發表任何相關官方立場」，讓許多粉絲、網友都傻眼。

綜合韓媒報導，南韓網路論壇《Pann》在今日凌晨出現一篇關於人氣偶像燦烈的爆料文章，這名自稱是燦烈的前女友的網友表示，自己從2017年10月起和燦烈秘密交往，沒想到在交往3週年紀念日前，女方發現燦烈頻繁出軌，光知情的就高達10次，對象不乏女偶像、直播主、YouTuber和空姐等，更爆許多人都是一夜情關係，還PO兩人合照。

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雖原文已被悄悄刪除，也有許多粉絲質疑事件真假，但燦烈和所屬經紀公司SM娛樂均未第一時間回應，直到數小時後SM娛樂才發出聲明，表示「對於該文章，沒有要發表任何相關官方立場」。

如此簡短且閃躲問題的回應，讓粉絲、網友都看傻眼，紛紛留言表示，「這什麼回應？所以是真是假？」、「SM:沒時間管你啦，自己看著辦」、「不是，如果還不清楚，至少可以說還在查證吧，『公司沒有正式立場』這什麼話」、「公關是罷工了嗎」、「可憐哪，EXO幫公司賺這麼多，關鍵時刻還是被放生」。

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