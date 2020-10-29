捍衛LGBTQ權利 拜登︰上任100天內通過《平等法案》

美國民主黨總統候選人拜登在接受採訪時承諾，如果他贏得美國總統大選，會優先通國《平等法案》。（美聯社）

2020/10/29 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）近日接受訪談時做出承諾，稱如果他下週二（11月3日）贏得美國總統大選，會優先通國LGBTQ權利法案，亦是《平等法案》（Equality Act），誓言希望在上任100天內就簽署這項具指標性意義的民權法案，以捍衛相關族群權利。

據《路透》報導，僅管拜登和次子杭特（Hunter Biden）近期醜聞連環爆，但他在2009年至2018年擔任副總統時期，一直是女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒權利的倡導者。他在接受《費城同性戀新聞》（Philadelphia Gay News）採訪時表示，如果他當選就職後，將擴大酷兒權利至國際倡議，成為美國外交的一部分。

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《路透》指出，拜登先前就曾大力倡導《平等法案》，但預估拜登上任後要處理的事項非常多，因為美國疫情大流行情形未減，考量到防疫的急迫性、執政初期的其他行政命令及監管行動在內。在採訪中，拜登表示，從1970年代起，他就是全國知名的同性戀權利倡議者。

他說，「我將在上任100天內以最優先立法位階來制定《平等法案》，而這是現任總統川普所反對的」。報導提及，川普政府反對《平等法案》，稱這項法案會破壞父母權力以及良知，而川普更以宗教自由之名，限制LGBTQ權利。針對拜登言論，《路透》詢問川普陣營看法但未獲回覆。

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