為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    杭特疑違反「外國代理人法」 美參議院展開調查

    美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）疑似違反《外國代理人登記法》，美國參議院財政委員會正在展開調查。（美聯社資料照）

    美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）疑似違反《外國代理人登記法》，美國參議院財政委員會正在展開調查。（美聯社資料照）

    2020/10/29 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部數據顯示，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）在促使外國商人與白宮官員、包括其當時擔任副總統的父親拜登會面時，沒有註冊為「外國代理人」（Foreign Agent），參議院財政委員會正在就杭特是否違反《外國代理人登記法》（FARA）展開調查。

    美國政治新聞和民意調查機構《RealClearInvestigations》報導，從美國司法部數據庫搜尋到的數據顯示，參議院財政委員會正在調查杭特是否違反《外國代理人登記法》，該委員會由愛荷華州共和黨重量級聯邦參議員格拉斯利（Chuck Grassley）擔任主席。

    格拉斯利的發言人福伊（Taylor Foy）表示，格拉斯利正在審查有關杭特涉及外國影響力的情況，以確定是否發生任何潛在的違法行為，調查人員也正在梳理杭特筆記型電腦中的大量電子郵件。

    同時，總部位於華盛頓的保守派監督組織「國家法律與政策中心」（NLPC）正在催促司法部門對此事進行調查。國家法律與政策中心的顧問卡梅納爾（Paul Kamenar）表示，「我們正在向司法部投訴，要求調查關於杭特安排他的父親、時任副總統拜登與外國聯絡人會面，是否違反了《外國代理人登記法》。」

    《外國代理人註冊法》是1938年通過的一項美國法律，要求以「政治或准政治身份」代表外國利益的代理人公布其與外國政府的關係、相關活動和資金訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    杭特錄音檔曝光！ 美媒爆：承認與「中國間諜頭子」合作
    2020/10/28 07:58

    杭特錄音檔曝光！ 美媒爆：承認與「中國間諜頭子」合作
    杭特被爆曾帶墨西哥商人見白宮高層 與歐巴馬合照曝光
    2020/10/27 08:48

    杭特被爆曾帶墨西哥商人見白宮高層 與歐巴馬合照曝光

    大選前投資致勝秘笈
    拜登醜聞重創選情？「可以更改投票嗎」Google搜尋量激增
    2020/10/26 10:52

    拜登醜聞重創選情？「可以更改投票嗎」Google搜尋量激增
    杭特電郵又扯出大人物「O」 美媒驚爆是歐巴馬
    2020/10/24 07:55

    杭特電郵又扯出大人物「O」 美媒驚爆是歐巴馬

    刷臉時代最大功臣 雷射發明60週年
    國際今日熱門
    跟101一樣高！澳洲新發現巨大珊瑚礁 過去120年首見
    2020/10/28 11:16

    跟101一樣高！澳洲新發現巨大珊瑚礁 過去120年首見 影片

    港青尋求美領館政治庇護 專家：處境有如「脫北者」
    2020/10/28 13:05

    港青尋求美領館政治庇護 專家：處境有如「脫北者」

    要中共對暴行負責！美議員提案「宣布中國涉種族滅絕」
    2020/10/28 12:47

    要中共對暴行負責！美議員提案「宣布中國涉種族滅絕」

    8歲童「起床習慣」總被笑！這次卻救了全家一命
    2020/10/28 11:28

    8歲童「起床習慣」總被笑！這次卻救了全家一命

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播