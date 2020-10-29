杭特疑違反「外國代理人法」 美參議院展開調查

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）疑似違反《外國代理人登記法》，美國參議院財政委員會正在展開調查。（美聯社資料照）

2020/10/29 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部數據顯示，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）在促使外國商人與白宮官員、包括其當時擔任副總統的父親拜登會面時，沒有註冊為「外國代理人」（Foreign Agent），參議院財政委員會正在就杭特是否違反《外國代理人登記法》（FARA）展開調查。

美國政治新聞和民意調查機構《RealClearInvestigations》報導，從美國司法部數據庫搜尋到的數據顯示，參議院財政委員會正在調查杭特是否違反《外國代理人登記法》，該委員會由愛荷華州共和黨重量級聯邦參議員格拉斯利（Chuck Grassley）擔任主席。

請繼續往下閱讀...

格拉斯利的發言人福伊（Taylor Foy）表示，格拉斯利正在審查有關杭特涉及外國影響力的情況，以確定是否發生任何潛在的違法行為，調查人員也正在梳理杭特筆記型電腦中的大量電子郵件。

同時，總部位於華盛頓的保守派監督組織「國家法律與政策中心」（NLPC）正在催促司法部門對此事進行調查。國家法律與政策中心的顧問卡梅納爾（Paul Kamenar）表示，「我們正在向司法部投訴，要求調查關於杭特安排他的父親、時任副總統拜登與外國聯絡人會面，是否違反了《外國代理人登記法》。」

《外國代理人註冊法》是1938年通過的一項美國法律，要求以「政治或准政治身份」代表外國利益的代理人公布其與外國政府的關係、相關活動和資金訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法