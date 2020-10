川普造勢遭飛機闖入禁飛區 美軍急派F-16攔截

2020/10/29 11:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普週三在亞利桑那州布爾海德市(Bullhead City)舉行造勢活動時,意外有一架小型飛機飛入當時造勢活動上的「禁飛區」,北美航太防衛司令部(NORAD)立即派出F-16戰機前往攔截,而該事件發生於川普在活動中演說時,川普在看到戰機當下暫停造勢演說,並抬頭看著戰機飛過。

綜合美媒報導,北美航太防衛司令部表示,這架小型飛機未經許可便飛入「禁飛區」,當時立即派遣F-16戰機前往攔截伴飛,而小型飛機起初並未對F-16戰機的攔截做出反應,而是在F-16施放信號彈之後,該機才與F-16建立無線電通訊,隨後便被送出禁飛區外。

然而F-16攔截飛入禁飛區的小型飛機時,正值川普在造勢活動中發表演說,戰機引擎聲吸引現場群眾注意,川普也說:「我喜歡這個聲音,我喜歡它」當F-16釋放信號彈時,川普則抬頭興奮地說:「哦!你看你看,你看那裡,他們在秀給總統看。」川普此舉也意外炒熱現場氣氛,讓現場群眾紛紛高喊「USA」,川普隨後更說:「看看這個吧!」

