川普造勢遭飛機闖入禁飛區 美軍急派F-16攔截

川普在亞利桑那州造勢時，上空突遭小型飛機闖入，美軍擊派F-16戰機攔截。（美聯社）

2020/10/29 11:17

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〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週三在亞利桑那州布爾海德市（Bullhead City）舉行造勢活動時，意外有一架小型飛機飛入當時造勢活動上的「禁飛區」，北美航太防衛司令部（NORAD）立即派出F-16戰機前往攔截，而該事件發生於川普在活動中演說時，川普在看到戰機當下暫停造勢演說，並抬頭看著戰機飛過。

綜合美媒報導，北美航太防衛司令部表示，這架小型飛機未經許可便飛入「禁飛區」，當時立即派遣F-16戰機前往攔截伴飛，而小型飛機起初並未對F-16戰機的攔截做出反應，而是在F-16施放信號彈之後，該機才與F-16建立無線電通訊，隨後便被送出禁飛區外。

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然而F-16攔截飛入禁飛區的小型飛機時，正值川普在造勢活動中發表演說，戰機引擎聲吸引現場群眾注意，川普也說：「我喜歡這個聲音，我喜歡它」當F-16釋放信號彈時，川普則抬頭興奮地說：「哦！你看你看，你看那裡，他們在秀給總統看。」川普此舉也意外炒熱現場氣氛，讓現場群眾紛紛高喊「USA」，川普隨後更說：「看看這個吧！」

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北美航太防衛司令部派出F-16戰機前往攔截小飛機。（法新社）

F-16施放信號彈。（法新社）

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