《查理週刊》漫畫嘲諷艾多根 土耳其喊告

法國政治諷刺雜誌《查理週刊》27日出版最新一期刊物，封面為土耳其總統艾多根的諷刺漫畫，引起土國不滿提起刑事訴訟。（歐新社）

2020/10/29 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕法國政治諷刺雜誌《查理週刊》（Charlie Hebdo）27日出版最新一期刊物，封面刊登出土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的諷刺漫畫，此舉加劇土法兩國緊張關係，土耳其總統辦公室28日表示，「將採取法律和外交行動」，外交部也在同日召喚法國大使館代辦。

綜合外媒報導，法國歷史教師遭斬首事件，近期因法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）力挺《查理週刊》的言論，逐漸轉變為法國與穆斯林國家的對立，土耳其28日因總統艾多根的諷刺漫畫對法國表達「強烈譴責」。

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艾多根日前在公開演說中怒嗆馬克宏，「該接受心理治療」，更公開呼籲國民抵制法國商品，「永遠不要買法國貨」，數日後《查理週刊》以艾多根漫畫作為封面。土耳其官員表示，這種諷刺漫畫「令人作嘔」，「散佈文化種族主義和仇恨」，安卡拉將對此採取法律和外交措施。

艾多根指出，自己沒有看過漫畫內容，因為看這類「不道德的出版物」是降低格調。艾多根提到，悲傷和憤怒不是因為週刊對自己噁心的攻擊，而是媒體對於先知穆罕默德無禮的行為，對於侮辱先知的人無需多言。艾多根怒批，西方再次進入「野蠻時期」，試圖重新發起十字軍東征。

艾多根稍早以「公開侮辱總統」罪，對雜誌總編總編輯畢雅爾（Gerard Biard）和漫畫家博帝（Alice Petit）提起刑事訴訟，指控《查理週刊》印製艾多根的諷刺漫畫，不屬於新聞自由的範圍，安卡拉首席檢察官辦公室正展開調查。

法國歷史教師帕蒂（Samuel Paty）日前在課堂分享《查理週刊》的諷刺漫畫，遭到伊斯蘭極端份子斬首，馬克宏在事件後發表一系列被視為反伊斯蘭的言論，並且力挺《查理週刊》，引發伊斯蘭世界的不滿，發起抵制和示威抗議。法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）28日表示，法國不會屈服於「破壞穩定和恐嚇的行為」，將持續對抗伊斯蘭極端主義，「法國永遠不會放棄原則和價值觀」。

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