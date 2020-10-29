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    疫情影響人類海洋活動大減 瀕危欖蠵龜在墨西哥孵化數創新高

    圖攝於本月27日，墨西哥索諾拉州皮蒂奎托市海灘有大批超萌的欖蠵龜寶寶孵化，努力向大海爬去。（歐新社）

    圖攝於本月27日，墨西哥索諾拉州皮蒂奎托市海灘有大批超萌的欖蠵龜寶寶孵化，努力向大海爬去。（歐新社）

    2020/10/29 11:01

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，人類因防疫降低活動量，生態保育因此出現改善跡象；近期，墨西哥北部有一批瀕臨絕種的欖蠵龜（Olive ridley sea turtle）在海灘上孵化，數量創下新紀錄，普遍看法解讀為武漢肺炎期間，人類海洋活動減少的因素導致。

    根據《BBC》報導，欖蠵龜在今年5月至9月間，在墨西哥一些沿海州上產卵；根據墨國索諾拉州（Sonora）原住民社區「斯里（Seri）」統計指出，已有超過2250隻小欖蠵龜在今年孵化並成功回到加利福尼亞灣中。

    比較過往平均紀錄，今年較以往每年僅約500隻回歸大海的數量多出不少，判斷與武漢肺炎疫情期間，觀光客與捕魚作業大減有關；這些海洋活動降低，可以大幅降低欖蠵龜的巢被干擾的機率，使更多欖蠵龜寶寶得以順利孵化。

    欖蠵龜又稱太平洋麗龜，主要分布在熱帶及亞熱帶海域，以蝦蟹、水母等為主食，但因產卵季集體上岸、產卵過於集中等習性，極容易受盜獵者以及人類活動干擾；墨西哥政府已在1990年下令禁捕並祭出嚴懲，期望能保護這些珍貴海龜。

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