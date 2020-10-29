美將中國「統促會」列為外國使團 撤美中地方合作協議

美國國務卿龐皮歐28日宣布，中共位於華盛頓的「中國和平統一促進會」列為外國使團。（路透）

2020/10/29 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院28日宣布，中共位於華盛頓的「中國和平統一促進會」（NACPU，簡稱華府統促會）列為外國使團，並撤掉一項促進美國與中國之間地方合作的協議。

美國國務卿龐皮歐28日聲明 指出，華府統促會是由中共統戰部（UFWD）控制的在美機構，而統戰部的任務是消除對中共統治的威脅，並將其影響力和宣傳傳播到海外。國務院根據「外國代表機構法」（Foreign Missions Act），將華府統促會列為外國使團，這項行動目的與8月指定孔子學院美國中心（CIUS）為外國使團相同，讓外界認清這些組織，明確了解它們的訊息來自北京。

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龐皮歐表示，除了華府統促會，中共統戰部還有其它附屬組織企圖在美國散播北京惡意影響力，美方將終止2011年1月19日為了促進地方合作，與中國於簽署「美中省州長論壇」（U.S.-China National Governors Forum）的備忘錄。

龐皮歐說，備忘錄簽署後，總部設在北京的「中國人民對外友好協會」（CPAFFC）試圖直接惡意影響美國州層級和地方領導人，以推動中共的全球發展計畫，這些行為已違背論壇的初衷。

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