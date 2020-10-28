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    獵人變獵物！ 美國起訴8名中國「獵狐」行動非法代理人

    美國司法部28日宣布起訴8名非法為中國執法「獵狐行動」的代理人。圖為司法部助理部長德默斯。（路透）

    美國司法部28日宣布起訴8名非法為中國執法「獵狐行動」的代理人。圖為司法部助理部長德默斯。（路透）

    2020/10/29 00:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部28日宣布起訴8名非法為中國執行「獵狐行動」的代理人，其中有5人當天上午在美國被捕，美方相信其他3人在中國。

    美國司法部負責國家安全事務的助理部長德默斯（John C. Demers）表示，中國自2014年起進行被稱為「獵狐」的全球行動，中國官方稱這是一項國際反貪腐行動，但很多時候，事實並非如此，在許多情況下，被捕的是中共總書記習近平的政治對手、異見人士或批評者。

    德默斯表示，通過今天的起訴，中國「獵狐」行動的獵人成為獵物，追捕者被追捕。聯邦調查局（FBI）今天早上逮捕5名被告，他們被控在美國非法執行中國政府的指令，現在將面臨牢刑。尚有3人在逃，美方相信他們可能人在中國。

    位在紐約布魯克林的聯邦法院28日公告一份起訴書和逮捕令，8人被控作為中國政府的非法代理人密謀在美國行事，其中6人還面臨共謀跨州和國際跟蹤相關指控。據稱，被告在中國官員的指示和控制下行事，監視、騷擾、跟踪和威脅美國某些居民返回中國。

    FBI週三在紐約逮捕了Zhu Yong、Hongru Jin和Michael McMahon，當天下午將提審。Rong Jing和Zheng Congying在加州中區被捕，預計當天晚些時候會在法庭現身。司法部表示，其他3名被告Zhu Feng、Hu Ji和Li Minjun仍逍遙法外。

    FBI局長瑞伊（Christopher Wray）表示，中國政府在美國領土上大膽地企圖監視、威脅和騷擾美國公民和合法永久居民，「這是中國在我們國家和世界範圍內進行的各種竊盜和惡行影響行動的一部分」。

    瑞伊表示，FBI將使用所有方式調查和擊敗中國政府這些冒犯美國自由、人權和法治理想的殘酷行徑。

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