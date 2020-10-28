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    泰國反政府抗爭不斷 國會擬成立和解委員會展開對話

    眾議院議長兼國會主席川立派27日表示已有在研議成立國會和解委員會，因應連日升溫的反政府抗爭。（歐新社）

    眾議院議長兼國會主席川立派27日表示已有在研議成立國會和解委員會，因應連日升溫的反政府抗爭。（歐新社）

    2020/10/28 23:42

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威持續延燒，首都曼谷近日來天天都有街頭抗議遊行，目前休會中的泰國國會在本月26及27日召開特別會議，討論如何因應民眾示威。泰國民主黨（The Democrats）黨主席朱林（Jurin Laksanawisit）提出成立國會和解委員會的建議，眾議院議長川立派（Chuan Leekpai）也表示已在進行相關研議。

    根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國自今年7月以來就爆發反政府示威浪潮，抗爭人士紛要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲及王室改革，示威更在10月升溫，曼谷連日以來都有抗議活動。

    對此，26、27日的國會特別會議中，在野聯盟最大黨為泰黨（Pheu Thai）黨主席宋蓬（Sompong Amornwiwat）一再呼籲帕拉育辭職，化解民怨；執政聯盟之一的民主黨黨主席朱林則建議另外成立國會和解委員會，與抗爭人士對話，調解衝突。

    朱林表示，和解委員會成員除了官方代表和參眾議員之外，還要有抗爭人士代表、專家學者等各持立場的人，他認為，國會應該在解決此次問題扮演關鍵角色。針對朱林的意見，川立派27日表示，已經指示一個工作小組研究民主黨的提案。

    泰國民主黨黨主席朱林提議成立國會和解委員會，且成員除了有官方代表和參眾議員，還須包括抗爭人士代表、專家學者等各持立場的人。（歐新社）

    泰國民主黨黨主席朱林提議成立國會和解委員會，且成員除了有官方代表和參眾議員，還須包括抗爭人士代表、專家學者等各持立場的人。（歐新社）

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