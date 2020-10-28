泰國少女遭愛國大媽狂搧耳光、扯髮 真相曝光網全怒了

泰國一名少女（左二）由於未在車站播放泰國愛國歌曲《頌聖歌》時，起立向泰國王室致敬，而遭一名愛國大媽（紅衣婦人）扯頭髮、搧耳光。（圖擷取自臉書＿ซีนิว วิวเว่อร์ 4K）

2020/10/29 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名少女由於未在車站播放泰國愛國歌曲《頌聖歌》時，起立向泰國王室致敬，而遭一名愛國大媽扯頭髮、搧耳光。完整畫面曝光後，引起泰國網友震怒。

泰國網紅「ซีนิว วิวเว่อร์ 4K」28日在臉書發文指出，一名身穿制服、15歲的少女27日在大城火車站的月台上，只因未起立唱《頌聖歌》，而遭一名身穿大紅上衣的婦人訓斥她「不夠愛國」，要傳遞給她「正確的價值觀」，因此狂搧少女好幾個耳光，並拉扯少女的頭髮。

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少女的朋友見狀，立即以肉身阻擋大媽毆打少女，但大媽仍不停止，繼續叫罵。一旁的年長婦人見狀，立即上前勸導紅衣大媽，把她拉離現場。其他路人也介入照看少女狀況，並通知鐵路警察。然而，大媽無理叫罵的畫面，全程被一旁的網友拍攝下來並發布在網路上，畫面中，少女癱軟在朋友懷中，毫無反抗的力氣。

泰國記者Nongnaphat Phatcham（นงนภัส พัฒน์แช่ม ผู้สื่อข่าวช่อง）也公布車站的閉路電視畫面 。少女家人指出，少女是因為經痛，無法起立唱國歌。而少女的家人也在案發後到警局報案，對大媽提告。大媽事後也向少女的父親道歉，聲稱她不知道少女是因為月經來肚子痛，而少女父親也接受大媽道歉，與大媽握手和解。

閉路電視畫面曝光後，泰國網友震怒斥責，「這樣打小孩是愛國的展現嗎？」更冷諷，「愛國的血非常純厚」。

在泰國，每日早晨8點與傍晚6點，公園、車站、捷運、學校，電影院等公共場所都要廣播《頌聖歌》（เพลงสรรเสริญพระบารมี），而聽到《頌聖歌》的人們必須停下手邊工作，立正致敬，以展示對泰國王室的敬愛。

路人拍攝畫面

車站閉路電視畫面

少女父親代表少女接受大媽道歉

（圖擷取自臉書＿ซีนิว วิวเว่อร์ 4K）

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