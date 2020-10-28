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    壓不住BTS粉絲軍團！華郵刊文：中國敗給韓流巨人

    《華郵》刊文指出，抨擊南韓BTS事件讓中國政府輸了。（歐新社檔案照）

    《華郵》刊文指出，抨擊南韓BTS事件讓中國政府輸了。（歐新社檔案照）

    2020/10/28 23:51

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓偶像團體BTS防彈少年團本月7日因「促進美韓關係」獲得「符立德獎」（James A. Van Fleet Award），今年正值韓戰70周年，隊長金南俊（RM）以此作為得獎感言，後續引發中國小粉紅怒轟事件，中方則低調回應。對此，美國《華盛頓郵報》刊文：「中國輸給韓流巨人」

    《華盛頓郵報》刊出美籍華裔記者亞特（Tam Art）文章，亞特認為，BTS的言論引發中國宣傳機器的「偏執狂」，認為韓團沒有提及韓戰中也有中國人喪生，並「奇怪地」把BTS說法解釋成「侮辱」中國，中國民族主義情緒就此在微博、微信被煽動，但在隨著風波逐漸平息，愈來愈清晰的是「中國在與無法擊敗的敵人戰鬥」。

    亞特指出，中國自身的流行文化發展，在過去10年間一定程度上遵循著南韓娛樂圈的風格，中國電視台的節目走韓風，年輕的中國表演者更盼望能與南韓唱片公司簽約，中國政府可能認為攻擊BTS可以遏制南韓的影響，並重申自己的政治重要性，但其實這是嚴重錯判，BTS在全球有著「極富保護性」的粉絲，這些人統稱為「阿米」（ARMY），來自各個種族，光中國就可能有幾百萬名粉絲。

    儘管中國壓制韓國文化，但境內BTS的粉絲們仍以各種方式表達支持，這種挑戰並非中方所樂見，現在的狀況與先前抨擊美國職籃（NBA）、萬豪品牌爭議，或是台灣、西藏等議題不同，BTS基本上沒有受到影響，中國政府低估了韓國流行文化（K-pop），粉絲的熱情並非官方能夠強迫屈服的，當中國外交部發言人回應關於BTS事件時，那種尷尬的場景和中國一貫塑造的無敵形象相去甚遠。

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