武漢肺炎》疫苗冷鏈運輸成大問題 全球恐30億人無疫苗可用

由於目前取得領先地位的疫苗中，多數需要具備先進的冷鏈運輸系統以及超低溫冷鏈設施才可保存，在許多窮國連最基本的冷藏冰箱都無法普及的情況下，有外媒預估恐怕會有「30億人無疫苗可用」。（法新社）

2020/10/28 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕在全球仍受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響的現在，疫苗的研發與取得已是目前各國極為重要的抗疫目標，但由於目前取得領先地位的疫苗中，多數需要具備先進的冷鏈運輸系統以及超低溫冷鏈設施才可保存，在許多窮國連最基本的冷藏冰箱都無法普及的情況下，有外媒預估恐怕會有「30億人無疫苗可用」。

根據《美聯社》報導，這些率先研製的武漢肺炎疫苗，從出廠到接種之間的過程都需要冷鏈運輸系統以保持疫苗的效用，但就算目前許多開發中國家的「疫苗冷鏈運輸系統」發展取得了顯著的進步，「現今仍有約30億人所居住的地區，沒有配備足夠低溫的冷鏈設施以保存疫苗」，最終結果可能會導致「被武漢肺炎受創最深的窮國，也是全世界最後才得以控制疫情的地方」。

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即便是富裕國家，也不是每個國家都擁有疫苗冷鏈運輸系統，尤其最困難的問題還是必須擁有能將溫度保持在攝氏零下70度的冷鏈設施，就算是歐美的醫院這種設備也相當罕見；這也使得今年武漢肺炎在全球爆發後，針對冷鏈運輸系統與超低溫冷鏈設施的投資建設出現高速發展。

值得慶幸的是，許多專家認為，在2014年至2016年遭受伊波拉疫情侵害的西非國家可能因此「因禍得福」，因為針對伊波拉病毒的疫苗也需要超低溫的冷鏈設備，聯合國兒童基金會（UNICEF）與全球疫苗免疫聯盟（Gavi）也在武漢肺炎席捲全球前，自2017年以來就在非洲、亞洲設置了4萬多個疫苗冷鏈設施，然而保存問題是一回事，冷鏈運輸系統仍是關鍵問題。

世界衛生組織（WHO）警告，全球恐怕會有一半的疫苗會因為各種緣故而浪費，不僅是因為在運輸過程中的失誤導致疫苗毀損，「在如今疫情遍佈全球之際，疫苗也成為炙手可熱的產品，盜竊、搶奪都是風險」。

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