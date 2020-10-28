近在咫尺！越南政府突宣布 美國務卿龐皮歐週四到訪

越南政府宣布，龐皮歐（見圖）週四、週五將抵達越南訪問。（路透檔案照）

2020/10/28 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）週一（26日）踏上亞洲行，在結束印度訪問行程後，目前來到斯里蘭卡展開為期2天訪問，預計29日前往印尼，越南外交部今（28日）突然宣布，龐皮歐週四、週五將蒞臨訪問，龐皮歐此後動向引發關注。

龐皮歐此次亞洲行，與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）同行，將焦點放在圍堵中國勢力，週二在印度與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）及防長辛格（Rajnath Singh）宣布兩國簽署軍事「基本交流與合作協議」（BECA），將允許印度使用美軍的全球地理空間資料，提高打擊目標的準確性。

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根據《德國之聲》報導，龐皮歐今（28日）到訪斯里蘭卡，出訪該國其中一個目的是提供斯里蘭卡4.8億美元的援助，折合台幣約137.3億元，該項目將用於補強斯里蘭卡運輸設施，增進該國政府的土地管理，由於斯里蘭卡為中國「一帶一路」計畫中的重點地區，美方對此也相當重視。

根據《路透》報導，龐皮歐預計週四在印尼展開訪問，不過，《越南新聞網》報導指出，越南外交部已經宣布，龐皮歐將於週四、週五蒞臨越南進行正式訪問，此次是應越方邀請，慶祝雙邊關係正常化25週年，龐皮歐也將是今年繼英國、南韓政府高官以來，第3位訪問越南的外國高官。

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