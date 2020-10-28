為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    近在咫尺！越南政府突宣布 美國務卿龐皮歐週四到訪

    越南政府宣布，龐皮歐（見圖）週四、週五將抵達越南訪問。（路透檔案照）

    越南政府宣布，龐皮歐（見圖）週四、週五將抵達越南訪問。（路透檔案照）

    2020/10/28 20:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）週一（26日）踏上亞洲行，在結束印度訪問行程後，目前來到斯里蘭卡展開為期2天訪問，預計29日前往印尼，越南外交部今（28日）突然宣布，龐皮歐週四、週五將蒞臨訪問，龐皮歐此後動向引發關注。

    龐皮歐此次亞洲行，與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）同行，將焦點放在圍堵中國勢力，週二在印度與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）及防長辛格（Rajnath Singh）宣布兩國簽署軍事「基本交流與合作協議」（BECA），將允許印度使用美軍的全球地理空間資料，提高打擊目標的準確性。

    根據《德國之聲》報導，龐皮歐今（28日）到訪斯里蘭卡，出訪該國其中一個目的是提供斯里蘭卡4.8億美元的援助，折合台幣約137.3億元，該項目將用於補強斯里蘭卡運輸設施，增進該國政府的土地管理，由於斯里蘭卡為中國「一帶一路」計畫中的重點地區，美方對此也相當重視。

    根據《路透》報導，龐皮歐預計週四在印尼展開訪問，不過，《越南新聞網》報導指出，越南外交部已經宣布，龐皮歐將於週四、週五蒞臨越南進行正式訪問，此次是應越方邀請，慶祝雙邊關係正常化25週年，龐皮歐也將是今年繼英國、南韓政府高官以來，第3位訪問越南的外國高官。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    龐皮歐東歐地區論壇視訊演講 挺歐阻中俄勢力擴張
    2020/10/21 00:00

    龐皮歐東歐地區論壇視訊演講 挺歐阻中俄勢力擴張
    南韓青瓦台︰美國安顧問擬大選後訪韓
    2020/10/18 16:29

    南韓青瓦台︰美國安顧問擬大選後訪韓

    大選前投資致勝秘笈
    先收中國巨款再與美國合作！斯里蘭卡這招讓他喊讚
    2019/01/28 00:38

    先收中國巨款再與美國合作！斯里蘭卡這招讓他喊讚
    亞澳4國醞釀「結盟」 中國稱不相信報導
    2017/06/06 19:55

    亞澳4國醞釀「結盟」 中國稱不相信報導

    刷臉時代最大功臣 雷射發明60週年
    兩岸與國際》拿別人的錢來替自己圍籬笆，共產黨真敢！
    2015/04/02 10:19

    兩岸與國際》拿別人的錢來替自己圍籬笆，共產黨真敢！
    國際今日熱門
    馬克宏爭議言論延燒 孟加拉爆發大規模反法遊行
    2020/10/27 22:56

    馬克宏爭議言論延燒 孟加拉爆發大規模反法遊行

    美大選假訊息瘋傳 WhatsApp群組機密性讓競選團隊頭痛
    2020/10/27 23:50

    美大選假訊息瘋傳 WhatsApp群組機密性讓競選團隊頭痛

    美國新聞週刊：習近平密謀顛覆美國 有逾600個統戰組織
    2020/10/27 22:37

    美國新聞週刊：習近平密謀顛覆美國 有逾600個統戰組織

    反制中國！印美簽署軍事協議BECA 共享敏感衛星數據
    2020/10/27 22:47

    反制中國！印美簽署軍事協議BECA 共享敏感衛星數據

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播