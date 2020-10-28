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    退學怕被家人當學渣 資優生冷血滅門喊：我不用再擔心了

    加拿大男子曼哈茲（左二）殺害了一家四口。（圖擷自推特）

    加拿大男子曼哈茲（左二）殺害了一家四口。（圖擷自推特）

    2020/10/28 17:39

    〔即時新聞／綜合報導〕原本就讀約克大學的加拿大24歲男子曼哈茲（Menhaz Zaman），因成績太差被退學，曼哈茲擔心資優生形象破滅，被家人當成「學渣」，因此密謀3年滅門計畫，在去年將一家4口割喉殺害，事後還發訊息給網友說自己是個「可悲的懦夫，但我現在不再擔心了」。目前法院正在審理該案，曼哈茲在開庭時才表示歉意。

    綜合外媒報導，曼哈茲原本就讀約克大學工程學系，在家人眼中都是個認真的資優生、乖巧的好孩子，並認為他將會從約克大學順利畢業，獲得工程學位。但曼哈茲早已因成績不理想被退學，整日在購物中心、健身房閒晃，或是躲在房間打電動。

    就在去年7月，原本應該是曼哈茲的畢業季，沒想到他某天突然傳訊息給網友，說自己是個「可悲的懦夫」，並稱自己已經等了3年，但現在不用再擔心了；網友見狀立刻驚覺情況不對勁，馬上打電話報警，警方趕到曼哈茲家中時，發現家裡已經有4具屍體。

    警方調查，事發在當天下午3時，曼哈茲回家後先將媽媽和祖母擊暈，並先後割喉殺害，隨後姐姐和爸爸返家後，他在用相同手法殺害2人；此外，在等姐姐和爸爸回家時，曼哈茲還若無其事地坐在媽媽和祖母屍體一旁打電動並打盹，冷血程度令人髮指。

    曼哈茲律師在開庭時坦言，他的手法相當兇殘，「受害者竟然在自己家裡面被親骨肉殺害，實在太可怕」；曼哈茲也向法官表示，他想和所有人道歉，「雖然我知道一切都已經來不及了，但真的很抱歉」。整起案件目前進入審理階段，陪審團與辯護方都建議他被判處終身監禁，判決結果將於11月2日出爐。

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